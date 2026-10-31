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“건망증 심한 상태” 충격…백지영, 치매 검사받았다

입력 2026 10 31 13:52 수정 2026 10 31 13:52
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유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


가수 백지영이 치매 검사를 받았던 일화를 공개했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘쎈언니 백지영 집에 가 집밥 해준 원조 쎈언니 82세 선우용여’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 선우용여는 백지영의 집을 찾아 대화를 나누는 시간을 가졌다.

식사를 하던 중 백지영은 젓가락 브랜드를 소개하려다 이름이 떠오르지 않자 “요즘에 자꾸 뭘 까먹는다. 어떡하냐”며 걱정했다.

선우용여는 “항상 생각해야 된다”며 기억력을 위해 주차한 자리도 사진으로 남기지 않는다고 말했다.

이에 제작진은 선우용여가 최근 치매 검사에서 거의 만점을 받았다고 소개했다.

앞서 선우용여는 자신의 유튜브 채널을 통해 치매 검사 과정을 공개한 바 있다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


그러자 백지영은 자신도 치매 검사를 받았다며 “점수를 받았는데 치매는 아니라고 하더라. 건망증이 많이 심한 상태”라고 전했다.

그러면서 일상에서 겪는 건망증도 털어놨다.

그는 “냉장고 문을 열어놓고 왜 열었는지 몰라 한참 냉장고 안을 노려보고 서 있을 때가 있다”고 말했다.

온라인뉴스부
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