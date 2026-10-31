logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“모유 수유도 못 해”…‘넷째 임신’ 박주호♥ 안나, 유방암 3기였다

입력 2026 10 31 17:24 수정 2026 10 31 17:24
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’ 캡처
유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’ 캡처


전 국가대표 축구 선수 박주호의 아내 안나가 유방암 투병기를 전했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’에는 ‘직접 겪은 유방암 치료 과정. 항암 부작용부터 재건 수술, 방사선 치료까지’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 안나는 유방암 진단부터 림프절 수술에 이르기까지의 투병 과정을 상세히 털어놨다.

안나는 암 진단 당시 가장 후회되는 행동으로 인터넷 검색을 꼽았다.

그는 “정확한 진단을 받기도 전에 어떤 유형의 유방암인지, 몇 기인지 인터넷에서 혼자 찾아보지 마라”고 말했다.

이어 “인터넷에서 찾아보며 그렇게 심각하지 않을 거라 생각했다”며 “나빠도 1기, 최악의 경우 2기일 거라고 생각했는데 실제 3기 판정을 받았을 때 엄청난 충격을 받았다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’ 캡처
유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’ 캡처


안나는 “유방암 3기였기 때문에 암이 겨드랑이 림프절까지 전이된 상태였다. 그래서 그 림프절들도 제거해야 했다. 지금은 림프절이 거의 남아 있지 않다”고 설명했다.

그는 “처음에는 유방을 전부 제거해야 한다고 했는데 실제로는 그렇게 하지 않았다”며 “겉모습이 최대한 유지될 수 있도록 수술해 주셨다. 지금은 절개 부위에 작은 흉터만 남아 있고 겉모습은 거의 그대로”라고 설명했다.

그러면서 “이제는 모유 수유를 할 수 없다. 안쪽 조직이 더 이상 제 기능을 하지 못하기 때문이다. 그 부분을 제거했으니까”라고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’ 캡처
유튜브 채널 ‘안나와_With ANNA’ 캡처


추가 수술 가능성도 전했다.

안나는 “유방 수술은 어떤 종류든 나중에 다시 병원에 가서 재수술을 받아야 하는 것 같다. 10년 후에 다시 해야 한다고 들었던 것 같다”며 “앞으로 7년 정도 남았다”고 말해 안타까움을 자아냈다.

앞서 안나는 지난 8월 넷째 임신 소식을 전하며 “의사들과 충분히 대화를 나눈 뒤 임신해도 괜찮다는 확인을 받고 결정했다”고 말했다.

한편 스위스 출신인 안나는 2015년 박주호와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 현재 넷째를 임신 중이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
안나가 진단받은 유방암의 병기는?
TodayBest

  1. 장항준 ‘왕사남2’ 주연 조정석 낙점…“출연료 800억 줘야”

    thumbnail - 장항준 ‘왕사남2’ 주연 조정석 낙점…“출연료 800억 줘야”

  2. ‘나혼산’으로 뜬 김민, 대선배 최민식에 ‘욕설’…첫 촬영이었는데

    thumbnail - ‘나혼산’으로 뜬 김민, 대선배 최민식에 ‘욕설’…첫 촬영이었는데

  3. “축복 속에서 행복한 결혼식 올려”…송지호, 깜짝 소식 전해졌다

    thumbnail - “축복 속에서 행복한 결혼식 올려”…송지호, 깜짝 소식 전해졌다

  4. 스마트워치 뜯어내고 보복살해…61세 강성은 얼굴 공개

    thumbnail - 스마트워치 뜯어내고 보복살해…61세 강성은 얼굴 공개

  5. 그냥 나왔다더니…대실 20분 만에 환불, 객실엔 샤워 흔적

    thumbnail - 그냥 나왔다더니…대실 20분 만에 환불, 객실엔 샤워 흔적

  6. “어머니가 봐주면 공짜”…산후조리원 350만원 아깝다는 남편, 서운한가요?

    thumbnail - “어머니가 봐주면 공짜”…산후조리원 350만원 아깝다는 남편, 서운한가요?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved