‘49세’ 강수정 “임신일 수 있다” 산부인과 검사 결과 ‘깜짝’

방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처

방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처

방송인 강수정. 유튜브 채널 ‘최종수정본_진짜 최종111’ 캡처

방송인 강수정(49)이 갱년기 증상을 의심해 홍콩의 산부인과를 방문했다가 임신 검사까지 받은 일화를 공개했다.강수정은 지난 30일 자신의 유튜브 채널에 ‘안녕하세요 다시 돌아왔어요’라는 제목의 영상을 올리고 오랜만에 근황을 전했다.2024년 8월 마지막 영상을 공개한 뒤 약 2년 만에 유튜브 활동을 재개한 그는 영상에서 자신의 프로필을 확인하며 그동안의 일상을 돌아봤다.이날 강수정은 최근 홍콩에서 산부인과 진료를 받았던 경험을 소개했다.그는 “갱년기가 온 것 같아서 병원에 갔다”며 “의사가 혈액 검사를 해야 한다고 했다. 초음파 검사까지 마쳤는데 임신했을 가능성도 있다고 하더라”고 당시 상황을 설명했다.강수정은 “속으로 ‘이 사람이 미쳤나’ 싶었다”며 “한국 같으면 ‘하늘을 봐야 별을 따지’라고 농담이라도 했겠지만 외국인 의사에게 그런 말을 할 수도 없었다”고 웃으며 말했다.그는 진료비를 확인한 뒤 또 한 번 놀랐다. 강수정은 “영수증을 보고 욕이 나올 뻔했다. 나한테 임신 검사까지 하고 80만원을 청구하느냐”며 “결국 갱년기였는데 임신 검사를 받은 사람이 돼 버렸다”고 전했다.그러면서 한국의 의료 환경에 대한 만족감도 드러냈다. 그는 “한국이 정말 좋은 나라다. 건강보험료도 계속 내고 있다. 홍콩에 산다고 안 내는 게 아니다”라고 덧붙였다.한편 강수정은 2008년 금융업에 종사하는 비연예인 남성과 결혼했으며, 2014년 아들을 품에 안았다.앞서 방송을 통해 여섯 차례의 시험관 시술과 세 차례의 유산을 경험한 끝에 아들을 얻었다고 밝힌 바 있다.온라인뉴스부