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“알몸인데 껴안고 엉덩이 토닥토닥하더라”…백지영 ‘충격 고백’

입력 2026 11 07 21:02 수정 2026 11 07 21:02
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유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처
유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처


가수 백지영이 사우나에서 민망했던 경험을 떠올렸다.

7일 백지영의 유튜브 채널에는 ‘역대급 인파라는 남대문 시장에서 백지영이 쇼핑 한 번에 쓴 금액은?’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 백지영은 남편인 배우 정석원과 남대문 시장을 찾았다.

백지영을 알아본 시민들이 반갑게 인사하자 정석원은 “알아봐 주고 환영해 주면 기분이 어떠냐”고 물었다.

백지영은 “좋다. 이젠 불편한 건 모르겠다”며 “이런 곳은 괜찮다. 일상에서 만나서 ‘좋아요’ 이런 거는 괜찮다”고 답했다.

그러면서 “사우나라든가 프라이빗한 걸 누리고 싶을 때 너무 아는 척하는 건 좀 많이 불편하다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처
유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처


유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처
유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처


백지영은 “(사우나에서는) 엉덩이를 토닥토닥한다. 옷 다 벗고 있는데 ‘너무 팬이다’라고 하면서 나를 껴안는다”고 설명했다.

이어 “그럼 살하고 살이 붙어서 그런 건 좀 민망하다”고 말했다.

온라인뉴스부
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