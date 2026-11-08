‘박수홍♥’ 김다예, 딸에 ‘명품 패딩’ 입히자…또 논란 터졌다

박수홍과 그의 딸, 그의 아내. 박수홍 아내 김다예 인스타그램 캡처

방송인 박수홍의 아내 김다예가 딸의 고가 패딩을 둘러싼 논란에 답답함을 토로했다. 김다예 스레드 캡처

김다예와 그의 딸, 박수홍. 김다예 인스타그램 캡처

방송인 박수홍의 아내 김다예가 딸의 고가 패딩을 둘러싼 논란에 답답함을 토로했다.김다예는 8일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “인스타그램 스토리 사진은 24시간 뒤에 내려간다”며 “내가 다급히 사진을 삭제했다며 사실이 아닌 내용들과 함께 언급한 적도 없는, 아니 할 생각도 못 한 아기 패딩 자랑을 했다고 자극적이고 악의적인 기사들이 쏟아진다”고 말했다.그는 이어 “지친다. 그리고 참 슬프다”고 털어놨다.김다예는 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 딸 재이양의 사진을 공개했다. 사진 속 재이양은 분홍색 패딩 점퍼를 입고 있는 모습이었다.그런데 이후 재이양이 착용한 패딩 점퍼가 100만원이 넘는 명품 브랜드의 패딩인 것으로 알려지면서 갑론을박이 이어졌다.사진이 김다예의 스토리에서 내려가자 일각에서는 그가 고가의 패딩을 자랑했다가 뒤늦게 사진을 삭제한 것이 아니냐는 추측까지 제기됐다.이에 김다예는 해당 사진을 직접 삭제한 것이 아니라 인스타그램 특성상 게시 24시간이 지나 자동으로 사라진 것이라고 설명한 것으로 보인다.김다예는 앞서 지난 6월에도 SNS에 약 800만원에 달하는 딸의 신발들을 공개했다가 논란이 일었다.당시 김다예는 “슈즈만 800만원. 부럽다 재이야”라는 글과 함께 재이양의 신발장을 공개했다. 영상에는 운동화부터 구두, 샌들까지 다양한 신발이 빼곡하게 진열돼 있었다.이를 두고 일부 누리꾼들은 “돈 자랑을 굳이 할 필요가 있나”, “아기가 번 돈을 자랑스러워하는 게 신기하다”, “아기를 내세워 번 수익을 반복적으로 공개하는 게 보기 불편하다” 등의 반응을 보였다.한편 김다예와 박수홍은 2021년 혼인신고를 마치고 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 2024년 딸 재이양을 품에 안았다.재이양은 다수의 광고를 촬영한 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다. 김다예 역시 과거 SNS를 통해 종합소득세 신고 대상이 된 딸을 두고 “1세부터 세금 내는 애국자”라고 표현한 바 있다.온라인뉴스부