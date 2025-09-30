“스레드는 허세, 인스타는 사교적”…SNS마다 떠오르는 이미지, 페북·틱톡은 ‘이렇게’ 나왔다

스레드. 언스플래쉬

소셜미디어(SNS). 언스플래쉬

인공지능(AI). 언스플래쉬

“스레드로 연상되는 이미지는 20~30대의 허세가 많고 참견을 잘하는 사람”소비자 데이터 플랫폼 오픈서베이는 ‘소셜미디어 트렌드 리포트 2025’를 통해 소셜미디어(SNS) 플랫폼별로 연상되는 이미지를 정리하며 이렇게 밝혔다. 지난 3~9일 전국 만 15~59세 3000명을 대상으로 설문 조사한 내용을 분석한 결과다.오픈서베이에 따르면 유튜브는 ‘30대 초중반, 재미있고 트렌디한 사람’으로 정리됐다.인스타그램은 ‘20대 초중반, 트렌디하고 사교적인 여성’으로, 엑스(X)는 ‘20대 초중반, 매니아스럽고 트렌디한 여성’으로 요약됐다.페이스북은 ‘30대 후반, 사교적이나 고리타분한 남성’, 틱톡은 ‘10대 후반, 재미있고 트렌디한 사람’으로 그려졌다. 또 스레드는 ‘20대 전체와 30대 초중반, 허세가 많고 참견을 잘하는 사람’으로 묘사됐다.모든 연령대에서 이용 순위 1위를 차지한 SNS는 유튜브이고, 2위는 인스타그램이다.3위부터는 세대별 선호에 따라 달라졌다. 15~24세까지는 X, 에브리타임 등 개인의 관심사와 빠른 소통을 위한 플랫폼을 사용했다. 40대 이상은 네이버 밴드, 페이스북 등 지인 기반의 커뮤니티 활동에 집중했다.또 지난해와 비교했을 때 25~44세는 스레드 이용량이 늘었고, 45세~59세까지 틱톡 이용량이 증가하는 경향을 보였다.오픈서베이는 유튜브를 콘텐츠 시청과 정보 탐색 중심의 미디어로, 인스타그램을 지인과의 연결·관계 기능이 결합된 소셜 네트워크라고 분석하며 이 둘의 역할이 명확하게 구분된다고 강조했다.특히 인스타그램의 DM(다이렉트 메시지)은 15~24세에서 개인 메신저로서의 정체성을 강하게 갖고 있다고 설명했다.DM을 자주 이용하는 비중은 15~24세에서 약 70% 수준으로 매우 높았다. 이들 중 약 60%는 지인, 친구와의 일상 대화나 콘텐츠 공유를 목적으로 DM을 사용했다.한편 AI가 제작한 정보, 리뷰성 콘텐츠는 브랜드 신뢰도에 부정적 영향을 준다는 분석도 눈길을 끌었다.오픈서베이는 “정보·리뷰성 콘텐츠가 AI 제작임을 인지할 경우 콘텐츠를 제공하는 브랜드나 채널에 대한 신뢰도가 낮아진다”며 “AI 콘텐츠를 구분할 수 있다는 자신감은 15~24세에서 가장 높게 나타나고 연령대가 높아질수록 급격히 하락한다. 특히 AI 친숙도가 높을 것으로 예상되는 15~24세에서 브랜드에 대한 신뢰도 감소가 가장 크게 나타난다”고 말했다.최종범 인턴기자