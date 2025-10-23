“주말 7만명 붐빈다” 잠실서 스포츠 대잔치…차 끌고 갔다간 낭패

오는 주말 서울 잠실종합운동장 일대가 7만여명의 시민으로 붐빌 예정이다. 서울시는 교통 혼잡 우려로 대중교통 이용을 당부했다.서울시 체육시설관리사업소는 토요일인 25일부터 27일까지 3일간 서울 잠실종합운동장에서 대규모 체육 행사가 잇따라 열려 약 7만여명이 운집할 것으로 23일 전망했다.잠실야구장에서는 26~27일 2025 프로야구 정규시즌 1위 LG와 플레이오프 승리 팀의 경기가 진행된다.잠실실내체육관에서도 비슷한 기간 프로 농구 경기가 열린다. 25일에는 삼성과 DB, 26일에는 삼성과 소노가 맞붙어 많은 팬이 몰릴 것으로 전망된다.또 재경체육회 행사(25일), 유·청소년 배드민턴 대회(26일)까지 겹치면서 주말 내내 운동장 일대 혼잡이 예상된다.특히 잠실종합운동장은 올림픽주경기장 새 단장 공사로 인해 주차난까지 심각한 상황이다.시 체육시설관리사업소 관계자는 “잠실종합운동장 주변 일대가 매우 혼잡할 것으로 예상된다”며 “즐겁고 안전한 관람을 위해 시민들의 대중교통 이용을 당부드린다”고 말했다.최종범 인턴기자