[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 17일

48년생 : 큰 거래는 미루는 게 좋다.60년생 : 부탁은 신중히 하라.72년생 : 고통 뒤 안도가 찾아온다.84년생 : 자리를 지키는 것이 좋다.96년생 : 가까운 이의 도움에 감사하라.49년생 : 자만심을 버려야 한다.61년생 : 기대는 낮추는 것이 좋다.73년생 : 당장의 소득은 적어도 희망은 있다.85년생 : 계산은 분명히 하라.97년생 : 기운이 넘치지만 과로하지 마라.호랑이50년생 : 어려울수록 용기를 내라.62년생 : 부족함은 배움으로 채워라.74년생 : 너무 친절한 사람을 조심하라.86년생 : 일희일비할 필요가 없다.98년생 : 마음을 열면 길이 보인다.토끼51년생 : 하던 일부터 마무리하라.63년생 : 투자는 한 번 더 점검해야 한다.75년생 : 사소한 다툼이 커지지 않게 주의.87년생 : 의외의 횡재수 있다.99년생 : 언행일치해야 한다.52년생 : 신뢰를 쌓아야 길이 열린다.64년생 : 일의 순서를 정리해야 한다.76년생 : 시각을 넓히면 답이 보인다.88년생 : 당황하지 말고 대응하라.00년생 : 자기 통제가 큰 힘이다.53년생 : 좋은 인연에 마음을 열어라.65년생 : 오늘은 앞장서지 마라.77년생 : 자신을 잃지 않아야 한다.89년생 : 음주는 삼가고 안전을 지켜라.01년생 : 겉모습보다 본질을 봐야 한다.54년생 : 기회는 또 돌아오니 걱정 마라.66년생 : 변덕이 크면 신뢰를 잃는다.78년생 : 마음이 분주해서 결정을 못 내리는구나.90년생 : 지나친 걱정은 몸의 병을 부른다.02년생 : 부탁보다는 자립을 택하라.43년생 : 막힌 일은 곧 풀려나간다.55년생 : 새로운 시도는 한발 물러서라.67년생 : 돈 거래는 신중히 하라.79년생 : 자리 이동은 불리하다.91년생 : 언쟁은 피하는 편이 낫다.원숭이44년생 : 장거리 여행은 무리.56년생 : 무리한 계획은 재검토하라.68년생 : 공사 구분으로 신뢰를 지켜라.80년생 : 다툴 일은 피하는 게 좋겠다.92년생 : 건강만 지키면 걱정할 것 없다.45년생 : 컨디션 조절 잘하라.57년생 : 갈등 상황이라면 먼저 손을 내밀어라.69년생 : 새로운 길이 눈앞에 놓인다.81년생 : 꾸중은 부드럽게 하라.93년생 : 진취적인 한 걸음이 필요한 때.46년생 : 활력을 살려 가볍게 움직여라.58년생 : 때를 기다리면 길이 열린다.70년생 : 차분한 판단이 필요하다.82년생 : 가족과의 대화에 힘써라.94년생 : 중심을 잡아야 흔들리지 않는다.돼지47년생 : 독단보다 상의가 필요하다.59년생 : 수고의 보답이 크게 온다.71년생 : 평가가 좋아지고 새로운 기회도 온다.83년생 : 환경에 맞춰 유연해져야 한다.95년생 : 윗사람 뜻을 따르면 길하다.