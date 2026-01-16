[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 18일

48년생 : 신수가 태평하다.60년생 : 다정함이 관계를 살린다.72년생 : 대화하면 고민이 풀리겠다.84년생 : 나서는 것보다 관망하는 편이 낫다.96년생 : 배우는 게 많은 하루.49년생 : 움직이면 즐거움이 있는 날.61년생 : 기운은 아껴 써야 한다.73년생 : 여러 의견을 모아 참고하라.85년생 : 노고가 많으나 곧 풀릴 것이다.97년생 : 시작이 바르면 끝도 잘 된다.호랑이50년생 : 마음이 흔들려도 중심을 잡아라.62년생 : 작은 일부터 경험을 쌓아보라.74년생 : 결단은 신중히 내려야 한다.86년생 : 생활에 변화가 필요하다.98년생 : 조바심을 내려놓아라.토끼51년생 : 예상이 빗나가도 놀라지 마라.63년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.75년생 : 조급함을 내려놓아라.87년생 : 마음의 부담이 사라진다.99년생 : 맞대응하지 말고 자리를 피하라.52년생 : 서두르지 않는 것이 지혜.64년생 : 확신을 가져도 좋다.76년생 : 문서 확인이 필요하다.88년생 : 과음은 삼가고 몸을 살펴라.00년생 : 가는 곳마다 길하다.53년생 : 무리하지 말고 여유를 가져라.65년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.77년생 : 관계는 신중하게 맺어야 한다.89년생 : 기쁜 일 생긴다.01년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.54년생 : 금전 관리가 필요하다.66년생 : 장기적인 관점이 이익을 키운다.78년생 : 쓸데없는 일에 신경 쓰지 마라.90년생 : 무난하고 조용한 하루.02년생 : 마음의 여유가 실수를 줄여준다.43년생 : 모든 건 마음먹기에 달렸다.55년생 : 오늘은 결실이 보인다.67년생 : 기회를 포착할 눈을 가져라.79년생 : 정체감엔 정리정돈이 좋다.91년생 : 한숨 쉬고 재정비하라.원숭이44년생 : 일이 꼬여도 차분히 풀어라.56년생 : 건강 상태 꼼꼼하게 체크하라.68년생 : 과욕은 내려두는 게 이롭다.80년생 : 유흥에 빠지지 마라.92년생 : 반가운 연락이 찾아온다.45년생 : 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.57년생 : 이동과 변수에 여유로 대처하라.69년생 : 사소한 시비는 흘려보내라.81년생 : 좋은 인연에는 진심을 보여라.93년생 : 주관을 또렷히 세워야 한다.46년생 : 복이 고르게 깃드는 하루.58년생 : 건강에 대한 자만은 금물.70년생 : 말실수를 조심해야 한다.82년생 : 새로운 전개가 시작된다.94년생 : 쓸데없는 말은 흘려보내라.돼지47년생 : 이해심이 필요한 날.59년생 : 반가운 소식이 찾아온다.71년생 : 계획을 재점검하는 게 좋겠다.83년생 : 새로운 것에 도전하기 좋은 날이다.95년생 : 가벼운 운동이 필요하다.