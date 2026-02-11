[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 11일

48년생 : 가까운 이와도 거리는 조금 두어라.60년생 : 하루 흐름이 대체로 순조롭겠다.72년생 : 말은 부드럽게 전하면 더 편안하다.84년생 : 작은 이득이 생겨 마음이 놓인다.96년생 : 기회를 보면 가볍게 손을 들어라.49년생 : 남의 일보다 내 자리를 먼저 지켜라.61년생 : 세운 계획이 차분히 자리 잡는다.73년생 : 무리한 변화보다 안정을 택해도 좋다.85년생 : 다가오는 좋은 기회를 잘 살펴라.97년생 : 마음이 끌리는 일에 용기 내어라.호랑이50년생 : 예상하지 못한 수입이 들어올 수 있다.62년생 : 중요한 일은 기록하며 차분히 진행해라.74년생 : 다양한 인연이 오늘의 폭을 넓혀준다.86년생 : 불필요한 논쟁을 피하면 훨씬 편안하다.98년생 : 마음을 돌보는 것이 필요하다.토끼51년생 : 기다리던 반가운 소식이 들려온다.63년생 : 형편이 빠듯해도 지혜롭게 넘길 수 있다.75년생 : 시비는 피하는 게 좋다.87년생 : 길을 걸을 때 주변을 조금 더 살펴라.99년생 : 작은 성취가 자신감을 조용히 키운다.52년생 : 어려운 일은 잠시 미뤄도 괜찮다.64년생 : 바라던 바가 풀려 마음이 가벼워진다.76년생 : 따뜻한 말 한마디가 관계를 부드럽게 한다.88년생 : 하고 싶은 말을 차분히 정리해라.00년생 : 마음의 여유가 필요하다.53년생 : 뜻밖의 재물이 들어올 기운이 있다.65년생 : 불필요한 지출은 한 번 더 살펴라.77년생 : 잠깐의 휴식이 큰 도움이 되는 날.89년생 : 지금의 상황을 있는 그대로 인정해라.01년생 : 한 자리에 머물며 마음을 정리하기 좋다.54년생 : 몸 상태를 살피며 하루를 시작해라.66년생 : 일이 더뎌도 차근히 풀린다고 믿어라.78년생 : 도움을 요청하면 생각보다 힘이 모인다.90년생 : 소중한 관계일수록 말을 아껴보면 좋다.02년생 : 나 자신을 격려하는 마음이 큰 힘이 된다.43년생 : 집안에 작은 경사가 찾아올 수 있다.55년생 : 봉사하는 마음이 스스로를 따뜻하게 한다.67년생 : 남의 일엔 한걸음 물러서 보는 여유가 좋다.79년생 : 좋은 사람을 만나 마음이 든든해진다.91년생 : 실수가 있어도 배움이라 여기면 가벼워진다.원숭이44년생 : 진행하던 일에 마침표를 찍기 좋다.56년생 : 주변 사람에게 준 도움만큼 다시 돌아온다.68년생 : 북쪽보다는 익숙한 방향을 택해도 좋다.80년생 : 새로운 시작은 작게 준비해도 충분하다.92년생 : 몸과 마음을 돌보는 시간을 꼭 남겨둬라.45년생 : 맡은 일에서 알찬 결실을 기대해도 좋다.57년생 : 짧은 이동도 기분 전환에 도움이 된다.69년생 : 성급한 판단은 줄이고 한 번 더 생각해라.81년생 : 내 몫은 차분히 지키는 편이 유리하다.93년생 : 급격한 변화보다는 조용한 준비가 좋다.46년생 : 도움을 요청하면 기꺼이 손 내밀 이가 있다.58년생 : 그동안의 노력이 인정받는 기운이다.70년생 : 애쓴 만큼 보람이 생겨 미소가 난다.82년생 : 짧은 휴식이 컨디션을 확 끌어올려 준다.94년생 : 마음이 들뜨면 호흡부터 가다듬어라.돼지47년생 : 아끼고 모은 것이 든든한 힘이 된다.59년생 : 일이 잘 풀리면 감사의 마음을 나눠라.71년생 : 계획이 어긋나도 다시 조율하면 괜찮다.83년생 : 앞에서 이끌되 주변 의견도 살짝 들어라.95년생 : 고집을 조금만 내려두면 길이 넓어진다.