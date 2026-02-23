logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 23일

입력 2026 02 23 01:00 수정 2026 02 23 01:00
48년생 : 지나친 욕심은 줄이고 여유를 지켜라.

60년생 : 오래 가꾼 일이 순조롭게 빛을 본다.

72년생 : 곧 좋은 흐름이 다가오니 조급해 마라.

84년생 : 오랜 인연과의 만남이 반갑겠다.

96년생 : 주위의 말은 참고만 하고 결정은 스스로 해라.



49년생 : 기대치를 낮추면 만족이 커진다.

61년생 : 허영심을 덜수록 마음이 가벼워진다.

73년생 : 가까운 이와 정을 나누기 좋은 날이다.

85년생 : 사람을 믿되 기준은 조용히 지켜라.

97년생 : 어려움 속에서도 해법이 서서히 보인다.

호랑이

50년생 : 자신 있게 추진하면 길이 열린다.

62년생 : 재물욕은 줄이고 안정에 무게를 둬라.

74년생 : 몸 상태를 살피며 쉬는 시간도 챙겨라.

86년생 : 참고 견디면 웃을 수 있는 날이 온다.

98년생 : 새 계획은 규모를 줄여 시작해도 좋다.

토끼

51년생 : 바라던 일이 이뤄져 기쁨이 크다.

63년생 : 서서히 풀리며 재물운도 따라온다.

75년생 : 서두르다 실수하지 않게 호흡을 골라라.

87년생 : 친지와의 대화에서 고민이 줄어든다.

99년생 : 선후배에게 예의를 더하면 든든해진다.



52년생 : 가볍게 움직여도 괜찮다.

64년생 : 휴식이 건강을 더 단단히 지켜준다.

76년생 : 최선을 다하면 작은 기쁨이 뒤따른다.

88년생 : 작은 일도 성의껏 하면 신뢰가 쌓인다.

00년생 : 문서 일은 미루지 말고 바로 정리해라.



53년생 : 잃고 얻음이 함께하니 마음을 편히 둬라.

65년생 : 내 자리를 명확히 하면 마음이 가벼워진다.

77년생 : 과한 유흥보다 편안한 쉼이 좋겠다.

89년생 : 의욕은 좋지만 행동은 한 번 더 생각해라.

01년생 : 경솔한 말은 줄이고 신뢰를 지켜라.



54년생 : 집안에 기쁜 소식이 찾아올 수 있다.

66년생 : 말은 줄이고 행동을 가다듬으면 좋다.

78년생 : 계획이 늦어져도 방향은 맞으니 안심해라.

90년생 : 경사가 있어 주변 축하를 받을 수 있다.

02년생 : 설레는 일이 생기니 마음을 활짝 열어라.



43년생 : 피곤해도 앞날을 생각하면 마음이 밝다.

55년생 : 큰 욕심 대신 작은 만족을 느껴라.

67년생 : 가까운 사람의 도움에 감사가 더해진다.

79년생 : 자존심을 누그러뜨리면 행운이 커진다.

91년생 : 기쁜 일 속에도 배울 점을 찾으면 좋다.

원숭이

44년생 : 감정적인 반응은 조금만 눌러라.

56년생 : 어려운 일도 윗사람 도움으로 풀린다.

68년생 : 서두르지 않아도 명예가 자연히 따라온다.

80년생 : 내 할 일을 묵묵히 하면 인정을 받는다.

92년생 : 작은 이익이 생겨 마음이 가벼워진다.



45년생 : 경쟁보다 양보가 오늘은 더 이롭다.

57년생 : 작은 수고가 쌓여 큰 행운이 찾아온다.

69년생 : 집안 걱정이 서서히 가라앉겠다.

81년생 : 친구와의 약속에는 선을 지키면 좋다.

93년생 : 유혹에 휩쓸리지 않게 중심을 잡아라.



46년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 이어질 수 있다.

58년생 : 재물운이 좋으니 나눔도 함께 해라.

70년생 : 겉모습보다 알맹이에 마음을 두면 좋다.

82년생 : 뜻밖의 행운이 들어와 웃음이 난다.

94년생 : 중요한 결정은 서두르지 말고 정리해라.

돼지

47년생 : 작은 시비에도 말은 아껴두는 편이 좋다.

59년생 : 약속이 늦어져도 여유 있게 기다려라.

71년생 : 여러 도움 덕에 일이 순조롭게 풀린다.

83년생 : 눈앞의 성과에만 집착하지 마라.

95년생 : 한 번에 큰 목표보다 단계를 나눠라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
