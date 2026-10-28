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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 28일

입력 2026 10 28 04:21 수정 2026 10 28 04:21
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36년생 : 추진하는 일이 순조롭게 잘 진행된다.

48년생 : 일이나 사업과 관련해 좋은 운이 따른다.

60년생 : 긴장해야 할 일이 생기지만 침착하게 대응하라.

72년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과를 얻게 된다.

84년생 : 오랫동안 소망한 일이 순조롭게 이루어진다.

96년생 : 적당한 긴장감을 유지하면 실력을 잘 보여준다.



37년생 : 모든 내용을 꼼꼼하게 살펴본 뒤 결정하라.

49년생 : 도움을 주는 사람이 많이 나타난다.

61년생 : 뜻밖의 재물과 기쁨을 얻을 수 있다.

73년생 : 가까운 곳에서 이익을 얻고 금전운도 좋아진다.

85년생 : 지출을 줄이면 여유롭고 즐거운 하루가 된다.

97년생 : 중요한 선택은 충분히 알아본 뒤 결정하라.

호랑이

38년생 : 투자나 금전 거래는 신중하게 결정하라.

50년생 : 기분이 즐겁고 만족스러운 하루를 보낸다.

62년생 : 작은 희생은 따르지만 더 큰 복이 돌아온다.

74년생 : 침착하고 차분하게 행동하면 행운이 따른다.

86년생 : 새로운 사람이나 인연을 만나게 된다.

98년생 : 새로운 친구와는 천천히 가까워지는 것이 좋다.

토끼

39년생 : 금전적인 수입이 좋아져 즐거운 하루다.

51년생 : 이동이나 이사에 주변의 도움을 받는다.

63년생 : 추진하는 일이 순조롭게 잘 풀린다.

75년생 : 노력한 일에서 반드시 좋은 행운이 따른다.

87년생 : 장기적인 계획이나 투자에 좋은 기회가 생긴다.

99년생 : 오랫동안 이어갈 목표를 세우기에 좋은 날이다.



40년생 : 지금 가진 것에 만족하면 즐거운 하루가 된다.

52년생 : 업무와 맡은 일이 순조롭게 이루어진다.

64년생 : 허전한 마음이 들어도 혼자 품고 있지 마라.

76년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.

88년생 : 기다리던 기쁘고 좋은 일이 찾아온다.

00년생 : 외로운 마음이 들면 가족이나 친구에게 먼저 연락하라.



41년생 : 전반적인 운이 좋아 하는 일이 잘 풀린다.

53년생 : 말과 행동을 신중하게 하여 실수를 피하라.

65년생 : 주변 사람과 협력하면 큰 성과를 얻는다.

77년생 : 가벼운 말과 행동을 피하면 일이 순조롭다.

89년생 : 자신의 생각과 의사를 분명하게 표현하라.

01년생 : 장난스러운 말로 친구에게 상처 주지 않도록 조심하라.



42년생 : 기대하고 기다리던 좋은 일이 찾아온다.

54년생 : 뜻밖의 재물과 행운을 얻을 수 있다.

66년생 : 큰 재물이나 실속 있는 이득이 들어온다.

78년생 : 새로운 일을 계획하면 좋은 이득이 따른다.

90년생 : 즐겁고 만족스러운 기쁨을 누린다.

02년생 : 새로운 목표에 도전하면 좋은 결과를 얻는다.



43년생 : 생각하지 못했던 재물운과 이득이 들어온다.

55년생 : 추진하는 모든 일이 뜻대로 이루어진다.

67년생 : 많은 사람의 도움을 받아 일이 잘 풀린다.

79년생 : 맡은 일이 순조롭게 처리되고 마음이 편안하다.

91년생 : 기대하지 않았던 좋은 일이 생긴다.

03년생 : 친구들과 협력하면 어려운 일을 쉽게 해결한다.

원숭이

44년생 : 주변의 도움을 받아 작지만 실속 있는 이익을 얻는다.

56년생 : 하는 일마다 순조롭게 풀려 기분이 좋다.

68년생 : 생각하고 기대했던 것보다 일이 잘 이루어진다.

80년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.

92년생 : 몸과 마음이 즐겁고 기분 좋은 하루다.

04년생 : 기대했던 것보다 좋은 점수와 결과를 얻을 수 있다.



45년생 : 기분이 즐겁고 만족스러운 하루를 보낸다.

57년생 : 수입과 금전적인 여유가 서서히 늘어난다.

69년생 : 즐겁고 반가운 일이 찾아오는 하루다.

81년생 : 소득이 늘어나 금전 사정이 좋아진다.

93년생 : 투지를 가지고 노력하면 좋은 결과를 얻는다.

05년생 : 어렵더라도 포기하지 않고 노력하면 성과가 있다.



46년생 : 앞길이 막힘없이 순탄하게 풀려나간다.

58년생 : 집안에 행복과 웃음이 가득하다.

70년생 : 사람들과 좋은 관계를 맺도록 힘써라.

82년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.

94년생 : 추진하는 일이 뜻대로 순조롭게 이루어진다.

06년생 : 친구들과 원만하게 지내면 학교생활이 즐거워진다.

돼지

47년생 : 좋은 운이 들어와 모든 일이 순조롭게 풀린다.

59년생 : 희망의 빛이 보이고 새로운 기회가 열린다.

71년생 : 잃는 것보다 얻는 것이 더 많은 날이다.

83년생 : 재물운이 강해져 수입과 여유가 늘어난다.

95년생 : 자신 있게 일을 추진하면 좋은 행운이 따른다.

07년생 : 자신감을 가지고 발표하거나 도전하면 좋은 결과가 있다.
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