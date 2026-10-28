[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 28일

36년생 : 추진하는 일이 순조롭게 잘 진행된다.48년생 : 일이나 사업과 관련해 좋은 운이 따른다.60년생 : 긴장해야 할 일이 생기지만 침착하게 대응하라.72년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과를 얻게 된다.84년생 : 오랫동안 소망한 일이 순조롭게 이루어진다.96년생 : 적당한 긴장감을 유지하면 실력을 잘 보여준다.37년생 : 모든 내용을 꼼꼼하게 살펴본 뒤 결정하라.49년생 : 도움을 주는 사람이 많이 나타난다.61년생 : 뜻밖의 재물과 기쁨을 얻을 수 있다.73년생 : 가까운 곳에서 이익을 얻고 금전운도 좋아진다.85년생 : 지출을 줄이면 여유롭고 즐거운 하루가 된다.97년생 : 중요한 선택은 충분히 알아본 뒤 결정하라.호랑이38년생 : 투자나 금전 거래는 신중하게 결정하라.50년생 : 기분이 즐겁고 만족스러운 하루를 보낸다.62년생 : 작은 희생은 따르지만 더 큰 복이 돌아온다.74년생 : 침착하고 차분하게 행동하면 행운이 따른다.86년생 : 새로운 사람이나 인연을 만나게 된다.98년생 : 새로운 친구와는 천천히 가까워지는 것이 좋다.토끼39년생 : 금전적인 수입이 좋아져 즐거운 하루다.51년생 : 이동이나 이사에 주변의 도움을 받는다.63년생 : 추진하는 일이 순조롭게 잘 풀린다.75년생 : 노력한 일에서 반드시 좋은 행운이 따른다.87년생 : 장기적인 계획이나 투자에 좋은 기회가 생긴다.99년생 : 오랫동안 이어갈 목표를 세우기에 좋은 날이다.40년생 : 지금 가진 것에 만족하면 즐거운 하루가 된다.52년생 : 업무와 맡은 일이 순조롭게 이루어진다.64년생 : 허전한 마음이 들어도 혼자 품고 있지 마라.76년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.88년생 : 기다리던 기쁘고 좋은 일이 찾아온다.00년생 : 외로운 마음이 들면 가족이나 친구에게 먼저 연락하라.41년생 : 전반적인 운이 좋아 하는 일이 잘 풀린다.53년생 : 말과 행동을 신중하게 하여 실수를 피하라.65년생 : 주변 사람과 협력하면 큰 성과를 얻는다.77년생 : 가벼운 말과 행동을 피하면 일이 순조롭다.89년생 : 자신의 생각과 의사를 분명하게 표현하라.01년생 : 장난스러운 말로 친구에게 상처 주지 않도록 조심하라.42년생 : 기대하고 기다리던 좋은 일이 찾아온다.54년생 : 뜻밖의 재물과 행운을 얻을 수 있다.66년생 : 큰 재물이나 실속 있는 이득이 들어온다.78년생 : 새로운 일을 계획하면 좋은 이득이 따른다.90년생 : 즐겁고 만족스러운 기쁨을 누린다.02년생 : 새로운 목표에 도전하면 좋은 결과를 얻는다.43년생 : 생각하지 못했던 재물운과 이득이 들어온다.55년생 : 추진하는 모든 일이 뜻대로 이루어진다.67년생 : 많은 사람의 도움을 받아 일이 잘 풀린다.79년생 : 맡은 일이 순조롭게 처리되고 마음이 편안하다.91년생 : 기대하지 않았던 좋은 일이 생긴다.03년생 : 친구들과 협력하면 어려운 일을 쉽게 해결한다.원숭이44년생 : 주변의 도움을 받아 작지만 실속 있는 이익을 얻는다.56년생 : 하는 일마다 순조롭게 풀려 기분이 좋다.68년생 : 생각하고 기대했던 것보다 일이 잘 이루어진다.80년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.92년생 : 몸과 마음이 즐겁고 기분 좋은 하루다.04년생 : 기대했던 것보다 좋은 점수와 결과를 얻을 수 있다.45년생 : 기분이 즐겁고 만족스러운 하루를 보낸다.57년생 : 수입과 금전적인 여유가 서서히 늘어난다.69년생 : 즐겁고 반가운 일이 찾아오는 하루다.81년생 : 소득이 늘어나 금전 사정이 좋아진다.93년생 : 투지를 가지고 노력하면 좋은 결과를 얻는다.05년생 : 어렵더라도 포기하지 않고 노력하면 성과가 있다.46년생 : 앞길이 막힘없이 순탄하게 풀려나간다.58년생 : 집안에 행복과 웃음이 가득하다.70년생 : 사람들과 좋은 관계를 맺도록 힘써라.82년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.94년생 : 추진하는 일이 뜻대로 순조롭게 이루어진다.06년생 : 친구들과 원만하게 지내면 학교생활이 즐거워진다.돼지47년생 : 좋은 운이 들어와 모든 일이 순조롭게 풀린다.59년생 : 희망의 빛이 보이고 새로운 기회가 열린다.71년생 : 잃는 것보다 얻는 것이 더 많은 날이다.83년생 : 재물운이 강해져 수입과 여유가 늘어난다.95년생 : 자신 있게 일을 추진하면 좋은 행운이 따른다.07년생 : 자신감을 가지고 발표하거나 도전하면 좋은 결과가 있다.