“엉덩이 아름답다” 트럼프 ‘픽’ 女래퍼, 백악관 입성?…“새로운 대변인 찾은 듯” 무슨 일 [월드픽]

유명 래퍼 니키 미나즈가 25일(현지시간) 미국 미시간주 포트휴런의 맥모런 플레이스 스포츠 앤 엔터테인먼트 센터에서 열린 공화당 후보 지원 유세에 참석해 손을 흔들고 있다. 2026.10.25 AP 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거를 앞둔 25일(현지시간) 미시간주 포트휴런의 맥모런 플레이스 스포츠 앤 엔터테인먼트 센터에서 열린 공화당 후보 지원 유세에 참석해 유명 래퍼 니키 미나즈와 친근하게 인사하고 있다. 2026.10.25 로이터 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거를 앞둔 25일(현지시간) 미시간주 포트휴런에서 열린 공화당 후보 지원 유세에서 니키 미나즈가 연단에 오르는 것을 도와주고 있다. 2026.10.25 로이터 연합뉴스

유명 래퍼 니키 미나즈가 25일(현지시간) 미국 미시간주 포트휴런의 맥모런 플레이스 스포츠 앤 엔터테인먼트 센터에서 열린 공화당 후보 지원 유세에 참석해 도널드 트럼프 대통령의 연설을 경청하고 있다. 2026.10.25 AP 연합뉴스

도널드 트럼프 대통령이 미국에서 활동하는 유명 래퍼 니키 미나즈를 향해 “정말 아름다운 엉덩이”라며 몸매를 평가하는 발언으로 화제를 모았다. 현지에서는 미나즈가 차기 백악관 대변인이 되는 것 아니냐는 농담 섞인 예측까지 나오고 있다.26일(현지시간) 연예매체 TMZ와 CNN방송에 따르면 스티븐 청 백악관 공보국장이 전날 엑스(X·옛 트위터)에 미나즈 영상을 올리고 “신사 숙녀 여러분, 새 백악관 대변인을 찾은 것 같다”고 적었다.영상은 전날 트럼프 대통령의 미시간주 지원 유세에 동행한 미나즈가 에어포스원에 탑승했을 때 촬영된 것이다. 영상에는 미나즈가 에어포스원 기내에서 청 공보국장과 마주 앉아 트럼프 대통령의 성과를 칭찬하는 일종의 브리핑을 선보이는 장면이 담겼다.해당 게시글에 백악관 공식 계정은 눈동자 모양의 이모티콘을 달았고, 트럼프 대통령의 디지털 캠페인 전략 고문인 알렉스 브루세비츠는 “바비즈(미나즈의 팬덤), 이 아이디어 어떻게 생각하느냐”는 답글을 달았다.현재 백악관 대변인 자리는 케이티 재커라이어가 나흘 만에 경질되면서 공석으로 남아 있는 상태다.온라인 베팅사이트인 폴리마켓에서 한때 미나즈가 차기 백악관 대변인이 될 것이라는 관측이 8%까지 오르기도 했다. 애나 켈리 부대변인(18%), 스콧 제닝스 CNN 애널리스트(9%)에 이어 3위다. 또 다른 베팅 플랫폼 칼시에서도 미나즈의 백악관 대변인 임명 가능성을 4%로 예상했다.한편 미나즈는 전날 미시간주 디트로이트 인근 포트휴런의 맥모런 플레이스 스포츠 앤 엔터테인먼트 센터에서 진행된 공화당 유세 현장에 트럼프 대통령과 함께 참석했다.트럼프 대통령은 이날 집회에서 “이전에 정말 아름다운 엉덩이를 본 적이 있다”며 미나즈를 바라봤다. 이어 “눈에 띄지 않을 수가 없다. 일어나 보시라. 눈에 띄지 않을 수가 없다”고 말했고, 미나즈는 자리에서 일어나 청중에게 손을 흔들었다.미나즈는 집회 막바지에 직접 연단에 올라 미시간주 상원의원 후보인 마이크 로저스와 주지사 후보 존 제임스를 응원하는 구호를 외쳤다.이어 “트럼프 대통령, 언제나 당신과 함께할 수 있어 영광이며 앞으로도 영원히 지지하겠다”며 “다시 출마한다면 저는 또다시 당신을 지지할 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 “정말 멋지지 않나. 지금껏 이렇게 아름다워 보인 적이 없다. 사람들이 왜 니키를 좋아하는지 알 수 있다”며 만족해했다.김민지 기자