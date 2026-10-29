[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 29일

36년생 : 현재의 자리와 상태를 유지하는 것이 유리하다.48년생 : 주변 사람에게 친절을 베풀면 좋은 운이 따른다.60년생 : 적극적으로 움직여야 좋은 기회를 얻는다.72년생 : 서두르지 않고 차분하게 하면 행운이 따른다.84년생 : 시간이 지나면서 금전운이 좋아진다.96년생 : 친구에게 먼저 친절을 베풀면 좋은 관계가 생긴다.37년생 : 마음먹고 추진한 일이 모두 이루어진다.49년생 : 새로운 마음가짐으로 다시 시작해도 좋다.61년생 : 예상했던 것보다 일이 순조롭게 진행된다.73년생 : 자리나 역할에 새로운 변화가 생길 수 있다.85년생 : 바쁘고 힘들어도 시간이 지나면 좋아진다.97년생 : 새로운 역할을 맡아 능력을 보여줄 기회가 생긴다.호랑이38년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 재물운이 따른다.50년생 : 어렵게 보였던 일이 쉽게 이루어진다.62년생 : 집안이 화목해져 부러울 것이 없는 하루다.74년생 : 몸과 마음에 생기와 활력이 가득하다.86년생 : 좋은 운이 차츰 상승세를 타기 시작한다.98년생 : 기운이 넘쳐도 지나치게 무리하지 마라.토끼39년생 : 자신감을 가지고 추진하면 좋은 행운이 따른다.51년생 : 이동보다 현재의 자리를 지키는 것이 유리하다.63년생 : 조금만 참고 기다리면 뜻밖의 행운이 찾아온다.75년생 : 실속 있고 만족스러운 이득이 생긴다.87년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.99년생 : 친구들을 따라 움직이기보다 자신의 자리를 지켜라.40년생 : 마지막까지 최선을 다하면 좋은 결과를 얻는다.52년생 : 이동하거나 환경을 바꾸면 기분이 좋아진다.64년생 : 자신의 상황과 능력에 맞게 행동하라.76년생 : 기다리던 반갑고 기쁜 소식을 듣는다.88년생 : 의견 충돌이 생겨도 차분히 대화하면 해결된다.00년생 : 친구와 의견이 달라도 화를 내지 말고 대화하라.41년생 : 큰 어려움 없이 모든 일이 순조롭게 풀린다.53년생 : 좋은 운이 들어오며 바라던 재물이 쌓인다.65년생 : 원칙과 바른 방법을 지켜야 행운이 따른다.77년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람이 나타난다.89년생 : 자신감을 가지고 추진하면 반드시 성공한다.01년생 : 어려운 일이 생겨도 자신감을 잃지 마라.42년생 : 포기하지 않고 밀고 나가면 좋은 결과가 따른다.54년생 : 새로운 일을 시작할 좋은 기회가 생긴다.66년생 : 추진하는 모든 일이 순조롭게 진행된다.78년생 : 친구에게 반갑고 기쁜 소식을 듣는다.90년생 : 맡은 일이 원활하게 잘 처리된다.02년생 : 친구에게 들은 좋은 소식으로 기분이 밝아진다.43년생 : 이름과 능력을 널리 알릴 일이 생긴다.55년생 : 넉넉하고 너그러운 마음을 가지면 행운이 따른다.67년생 : 주변의 관심과 도움으로 모든 일이 잘 풀린다.79년생 : 몸과 마음이 즐겁고 기분 좋은 하루다.91년생 : 근심과 걱정이 사라져 마음이 편안해진다.03년생 : 친구들의 관심을 받아도 겸손한 태도를 지켜라.원숭이44년생 : 필요한 순간에 도움을 받아 일이 잘 풀린다.56년생 : 좋은 복이 충만하고 몸과 마음의 기운도 좋다.68년생 : 새로운 길이 열리면서 오랜 고민이 끝난다.80년생 : 재물이 끊이지 않고 들어와 여유가 생긴다.92년생 : 마음먹고 추진한 일이 뜻대로 이루어진다.04년생 : 새로운 방법을 찾으면 어렵던 문제가 해결된다.45년생 : 큰 어려움 없이 모든 일이 순조롭게 진행된다.57년생 : 실속 있는 이득이 많이 생긴다.69년생 : 주변 사람들의 도움으로 일이 잘 풀린다.81년생 : 자신감을 가지고 노력하면 좋은 결과를 얻는다.93년생 : 어려운 고비를 무사히 잘 넘기게 된다.05년생 : 어려운 일이 있어도 자신감을 가지고 끝까지 하라.46년생 : 원하는 실속과 이득은 가까운 곳에 있다.58년생 : 금전운이 좋아지면서 하는 일이 잘 풀린다.70년생 : 조급해하지 않아도 시간이 문제를 해결해 준다.82년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.94년생 : 몸과 마음이 매우 즐겁고 만족스러운 하루다.06년생 : 멀리서 찾지 말고 가까운 곳에서 해결책을 찾아라.돼지47년생 : 오해가 풀리고 반갑고 기쁜 소식이 들려온다.59년생 : 차분하게 일을 운영하면 순조롭게 풀린다.71년생 : 노력해 온 만큼 만족스러운 대가를 얻는다.83년생 : 마음의 안정을 되찾고 걱정이 줄어든다.95년생 : 주변에서 능력을 인정받고 즐거움도 커진다.07년생 : 친구와 오해가 있다면 솔직하게 말하고 풀어라.