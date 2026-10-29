[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 29일
입력 2026 10 29 01:11 수정 2026 10 29 01:11
쥐
36년생 : 현재의 자리와 상태를 유지하는 것이 유리하다.
48년생 : 주변 사람에게 친절을 베풀면 좋은 운이 따른다.
60년생 : 적극적으로 움직여야 좋은 기회를 얻는다.
72년생 : 서두르지 않고 차분하게 하면 행운이 따른다.
84년생 : 시간이 지나면서 금전운이 좋아진다.
96년생 : 친구에게 먼저 친절을 베풀면 좋은 관계가 생긴다.
소
37년생 : 마음먹고 추진한 일이 모두 이루어진다.
49년생 : 새로운 마음가짐으로 다시 시작해도 좋다.
61년생 : 예상했던 것보다 일이 순조롭게 진행된다.
73년생 : 자리나 역할에 새로운 변화가 생길 수 있다.
85년생 : 바쁘고 힘들어도 시간이 지나면 좋아진다.
97년생 : 새로운 역할을 맡아 능력을 보여줄 기회가 생긴다.
호랑이
38년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 재물운이 따른다.
50년생 : 어렵게 보였던 일이 쉽게 이루어진다.
62년생 : 집안이 화목해져 부러울 것이 없는 하루다.
74년생 : 몸과 마음에 생기와 활력이 가득하다.
86년생 : 좋은 운이 차츰 상승세를 타기 시작한다.
98년생 : 기운이 넘쳐도 지나치게 무리하지 마라.
토끼
39년생 : 자신감을 가지고 추진하면 좋은 행운이 따른다.
51년생 : 이동보다 현재의 자리를 지키는 것이 유리하다.
63년생 : 조금만 참고 기다리면 뜻밖의 행운이 찾아온다.
75년생 : 실속 있고 만족스러운 이득이 생긴다.
87년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.
99년생 : 친구들을 따라 움직이기보다 자신의 자리를 지켜라.
용
40년생 : 마지막까지 최선을 다하면 좋은 결과를 얻는다.
52년생 : 이동하거나 환경을 바꾸면 기분이 좋아진다.
64년생 : 자신의 상황과 능력에 맞게 행동하라.
76년생 : 기다리던 반갑고 기쁜 소식을 듣는다.
88년생 : 의견 충돌이 생겨도 차분히 대화하면 해결된다.
00년생 : 친구와 의견이 달라도 화를 내지 말고 대화하라.
뱀
41년생 : 큰 어려움 없이 모든 일이 순조롭게 풀린다.
53년생 : 좋은 운이 들어오며 바라던 재물이 쌓인다.
65년생 : 원칙과 바른 방법을 지켜야 행운이 따른다.
77년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람이 나타난다.
89년생 : 자신감을 가지고 추진하면 반드시 성공한다.
01년생 : 어려운 일이 생겨도 자신감을 잃지 마라.
말
42년생 : 포기하지 않고 밀고 나가면 좋은 결과가 따른다.
54년생 : 새로운 일을 시작할 좋은 기회가 생긴다.
66년생 : 추진하는 모든 일이 순조롭게 진행된다.
78년생 : 친구에게 반갑고 기쁜 소식을 듣는다.
90년생 : 맡은 일이 원활하게 잘 처리된다.
02년생 : 친구에게 들은 좋은 소식으로 기분이 밝아진다.
양
43년생 : 이름과 능력을 널리 알릴 일이 생긴다.
55년생 : 넉넉하고 너그러운 마음을 가지면 행운이 따른다.
67년생 : 주변의 관심과 도움으로 모든 일이 잘 풀린다.
79년생 : 몸과 마음이 즐겁고 기분 좋은 하루다.
91년생 : 근심과 걱정이 사라져 마음이 편안해진다.
03년생 : 친구들의 관심을 받아도 겸손한 태도를 지켜라.
원숭이
44년생 : 필요한 순간에 도움을 받아 일이 잘 풀린다.
56년생 : 좋은 복이 충만하고 몸과 마음의 기운도 좋다.
68년생 : 새로운 길이 열리면서 오랜 고민이 끝난다.
80년생 : 재물이 끊이지 않고 들어와 여유가 생긴다.
92년생 : 마음먹고 추진한 일이 뜻대로 이루어진다.
04년생 : 새로운 방법을 찾으면 어렵던 문제가 해결된다.
닭
45년생 : 큰 어려움 없이 모든 일이 순조롭게 진행된다.
57년생 : 실속 있는 이득이 많이 생긴다.
69년생 : 주변 사람들의 도움으로 일이 잘 풀린다.
81년생 : 자신감을 가지고 노력하면 좋은 결과를 얻는다.
93년생 : 어려운 고비를 무사히 잘 넘기게 된다.
05년생 : 어려운 일이 있어도 자신감을 가지고 끝까지 하라.
개
46년생 : 원하는 실속과 이득은 가까운 곳에 있다.
58년생 : 금전운이 좋아지면서 하는 일이 잘 풀린다.
70년생 : 조급해하지 않아도 시간이 문제를 해결해 준다.
82년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.
94년생 : 몸과 마음이 매우 즐겁고 만족스러운 하루다.
06년생 : 멀리서 찾지 말고 가까운 곳에서 해결책을 찾아라.
돼지
47년생 : 오해가 풀리고 반갑고 기쁜 소식이 들려온다.
59년생 : 차분하게 일을 운영하면 순조롭게 풀린다.
71년생 : 노력해 온 만큼 만족스러운 대가를 얻는다.
83년생 : 마음의 안정을 되찾고 걱정이 줄어든다.
95년생 : 주변에서 능력을 인정받고 즐거움도 커진다.
07년생 : 친구와 오해가 있다면 솔직하게 말하고 풀어라.
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