[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 7일

36년생 : 자존심을 내려놓으면 존경을 받는다.48년생 : 신중하게 생각하면 금전 이익이 크다.60년생 : 자만심을 삼가라.72년생 : 내일을 기다리는 것이 좋다.84년생 : 도난에 주의하라.96년생 : 소지품을 잘 챙겨라.37년생 : 운세는 강하나 재물운은 약하다.49년생 : 가까운 사람을 경계하라.61년생 : 생각한 대로 일이 성사된다.73년생 : 여러 사람의 도움을 받는다.85년생 : 서두르지만 않으면 행운이 넘친다.97년생 : 차분히 하면 결과가 좋다.호랑이38년생 : 오늘 일은 내일로 미루어도 좋다.50년생 : 인정받고 수입이 늘어난다.62년생 : 당장은 어렵지만 곧 좋은 운이 온다.74년생 : 가까운 사람의 변심으로 충돌이 예상된다.86년생 : 작은 시비가 생기니 조심하라.98년생 : 다툼은 피하는 것이 상책이다.토끼39년생 : 몸이 피곤하니 건강에 주의하라.51년생 : 오곡이 풍성하니 기쁘고 즐겁다.63년생 : 서로 이해가 필요하다.75년생 : 애쓴 만큼 소득이 생긴다.87년생 : 눈앞의 이익에 급급하지 마라.99년생 : 멀리 보고 움직여라.40년생 : 새 사람과의 만남으로 기쁨이 넘친다.52년생 : 지난 일에 얽매이면 손실이 크다.64년생 : 기다리던 일에 기회가 온다.76년생 : 작은 것도 실수 없이 확인하라.88년생 : 자존심만 버리면 행운이 저절로 온다.00년생 : 과거는 잊고 앞을 보라.41년생 : 구설과 시비로 괴롭다.53년생 : 덕을 쌓았으니 집안에 경사가 있다.65년생 : 자신감만 있으면 모든 일이 순조롭다.77년생 : 순응하고 적응하면 행운이 온다.89년생 : 쉽게 여기다 실패한다.01년생 : 쉬운 일도 꼼꼼히 챙겨라.42년생 : 시비는 참는 것이 상책이다.54년생 : 노력만큼 이득이 없으니 근신하라.66년생 : 마음이 심란하니 욕심을 버려라.78년생 : 예능 방면에서 능력을 발휘한다.90년생 : 가까운 사람으로부터 어려움이 생긴다.02년생 : 재능을 살릴 기회가 온다.43년생 : 수입이 크게 늘어나는 날이다.55년생 : 눈앞의 즐거움에 빠져 행운을 놓친다.67년생 : 성공의 지름길을 달리는 형상이다.79년생 : 정직함이 최선이다.91년생 : 행운은 천천히 찾아온다.03년생 : 내 일은 내가 챙겨라.원숭이44년생 : 집안에 경사가 생겨 즐거움이 가득하다.56년생 : 피곤하지만 운세는 좋다.68년생 : 생각대로 밀고 나가면 좋다.80년생 : 이동운은 좋지 않다.92년생 : 욕심만 버리면 모든 일이 순조롭다.04년생 : 멀리 움직이지 마라.45년생 : 새로운 일이 다가온다.57년생 : 주위 사람이 도와준다.69년생 : 친구 관계가 원만해야 일이 풀린다.81년생 : 방심하면 뜻밖의 손실이 있다.93년생 : 즐거운 일이 생긴다.05년생 : 친구와 사이좋게 지내라.46년생 : 즐거운 하루가 되어 기쁘다.58년생 : 화해하는 자세가 필요하다.70년생 : 과욕은 나쁜 결과만 부른다.82년생 : 가족 관계에 어려움이 따른다.94년생 : 망설여지는 일에는 손대지 마라.06년생 : 가족과 마음을 나누어라.돼지47년생 : 따뜻한 사랑과 배려가 복을 부른다.59년생 : 최선을 다하면 큰 소득이 있다.71년생 : 앉아만 있지 말고 새 길을 찾아라.83년생 : 가진 것을 잃지 않도록 조심하라.95년생 : 재물운은 있으나 지출도 심하다.07년생 : 씀씀이를 줄여라.