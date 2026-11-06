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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 7일

입력 2026 11 06 02:42 수정 2026 11 06 02:42
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36년생 : 자존심을 내려놓으면 존경을 받는다.

48년생 : 신중하게 생각하면 금전 이익이 크다.

60년생 : 자만심을 삼가라.

72년생 : 내일을 기다리는 것이 좋다.

84년생 : 도난에 주의하라.

96년생 : 소지품을 잘 챙겨라.



37년생 : 운세는 강하나 재물운은 약하다.

49년생 : 가까운 사람을 경계하라.

61년생 : 생각한 대로 일이 성사된다.

73년생 : 여러 사람의 도움을 받는다.

85년생 : 서두르지만 않으면 행운이 넘친다.

97년생 : 차분히 하면 결과가 좋다.

호랑이

38년생 : 오늘 일은 내일로 미루어도 좋다.

50년생 : 인정받고 수입이 늘어난다.

62년생 : 당장은 어렵지만 곧 좋은 운이 온다.

74년생 : 가까운 사람의 변심으로 충돌이 예상된다.

86년생 : 작은 시비가 생기니 조심하라.

98년생 : 다툼은 피하는 것이 상책이다.

토끼

39년생 : 몸이 피곤하니 건강에 주의하라.

51년생 : 오곡이 풍성하니 기쁘고 즐겁다.

63년생 : 서로 이해가 필요하다.

75년생 : 애쓴 만큼 소득이 생긴다.

87년생 : 눈앞의 이익에 급급하지 마라.

99년생 : 멀리 보고 움직여라.



40년생 : 새 사람과의 만남으로 기쁨이 넘친다.

52년생 : 지난 일에 얽매이면 손실이 크다.

64년생 : 기다리던 일에 기회가 온다.

76년생 : 작은 것도 실수 없이 확인하라.

88년생 : 자존심만 버리면 행운이 저절로 온다.

00년생 : 과거는 잊고 앞을 보라.



41년생 : 구설과 시비로 괴롭다.

53년생 : 덕을 쌓았으니 집안에 경사가 있다.

65년생 : 자신감만 있으면 모든 일이 순조롭다.

77년생 : 순응하고 적응하면 행운이 온다.

89년생 : 쉽게 여기다 실패한다.

01년생 : 쉬운 일도 꼼꼼히 챙겨라.



42년생 : 시비는 참는 것이 상책이다.

54년생 : 노력만큼 이득이 없으니 근신하라.

66년생 : 마음이 심란하니 욕심을 버려라.

78년생 : 예능 방면에서 능력을 발휘한다.

90년생 : 가까운 사람으로부터 어려움이 생긴다.

02년생 : 재능을 살릴 기회가 온다.



43년생 : 수입이 크게 늘어나는 날이다.

55년생 : 눈앞의 즐거움에 빠져 행운을 놓친다.

67년생 : 성공의 지름길을 달리는 형상이다.

79년생 : 정직함이 최선이다.

91년생 : 행운은 천천히 찾아온다.

03년생 : 내 일은 내가 챙겨라.

원숭이

44년생 : 집안에 경사가 생겨 즐거움이 가득하다.

56년생 : 피곤하지만 운세는 좋다.

68년생 : 생각대로 밀고 나가면 좋다.

80년생 : 이동운은 좋지 않다.

92년생 : 욕심만 버리면 모든 일이 순조롭다.

04년생 : 멀리 움직이지 마라.



45년생 : 새로운 일이 다가온다.

57년생 : 주위 사람이 도와준다.

69년생 : 친구 관계가 원만해야 일이 풀린다.

81년생 : 방심하면 뜻밖의 손실이 있다.

93년생 : 즐거운 일이 생긴다.

05년생 : 친구와 사이좋게 지내라.



46년생 : 즐거운 하루가 되어 기쁘다.

58년생 : 화해하는 자세가 필요하다.

70년생 : 과욕은 나쁜 결과만 부른다.

82년생 : 가족 관계에 어려움이 따른다.

94년생 : 망설여지는 일에는 손대지 마라.

06년생 : 가족과 마음을 나누어라.

돼지

47년생 : 따뜻한 사랑과 배려가 복을 부른다.

59년생 : 최선을 다하면 큰 소득이 있다.

71년생 : 앉아만 있지 말고 새 길을 찾아라.

83년생 : 가진 것을 잃지 않도록 조심하라.

95년생 : 재물운은 있으나 지출도 심하다.

07년생 : 씀씀이를 줄여라.
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