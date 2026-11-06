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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 8일

입력 2026 11 06 02:43 수정 2026 11 06 02:43
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36년생 : 여기저기 신경 쓰다 일이 늘어난다.

48년생 : 당황해서 움직이면 일이 꼬인다.

60년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.

72년생 : 기대에 못 미치는 하루다.

84년생 : 공과 사를 분명히 구별하라.

96년생 : 침착하게 하나씩 처리하라.



37년생 : 기회를 잡지 못해 애태운다.

49년생 : 약속을 잘 지켜라.

61년생 : 큰일은 불리하니 자리를 지켜라.

73년생 : 착실한 행동이 길운을 부른다.

85년생 : 상대를 존중하면 행운이 따른다.

97년생 : 약속 시간을 어기지 마라.

호랑이

38년생 : 어려울 때 친구의 도움을 받는다.

50년생 : 일이 위축되기 쉬우니 조심하라.

62년생 : 하루 종일 기분 좋은 일이 많다.

74년생 : 재물을 얻어 신바람이 난다.

86년생 : 꼬인 일의 실마리를 풀어라.

98년생 : 친구가 힘이 되어 준다.

토끼

39년생 : 때를 기다려야 한다.

51년생 : 약속에 차질이 생겨 다툼수가 있다.

63년생 : 의지를 갖고 밀어붙이면 성공한다.

75년생 : 새로운 일로 바빠진다.

87년생 : 분위기에 휩쓸리지 말고 분수에 맞게 하라.

99년생 : 주변 분위기에 흔들리지 마라.



40년생 : 노는 일에 빠져 태만하지 마라.

52년생 : 충분히 생각한 뒤 결정하라.

64년생 : 즐겁고 만족한 기쁨을 누린다.

76년생 : 시비에 얽히면 구설이 생긴다.

88년생 : 급하게 결정하면 낭패를 본다.

00년생 : 결정은 천천히 하라.



41년생 : 때와 장소에 맞게 적응하라.

53년생 : 끝까지 인내하는 것이 자신을 지킨다.

65년생 : 마음이 불안하면 모든 일이 막힌다.

77년생 : 다른 일에 투자하거나 손대지 마라.

89년생 : 정보를 활용해 앞서가라.

01년생 : 마음을 안정시켜라.



42년생 : 가까운 사람과 의논해 해결하라.

54년생 : 남의 단점도 감싸는 포용력을 발휘하라.

66년생 : 주변의 도움으로 쉽게 해결된다.

78년생 : 협조자와 함께 성취하는 날이다.

90년생 : 일의 성과가 전혀 없다.

02년생 : 혼자보다 함께하라.



43년생 : 변화를 주어 활력을 불어넣을 때다.

55년생 : 노력만큼 소득이 없어 답답하다.

67년생 : 경영하던 일에 어려움이 따른다.

79년생 : 급한 성미 때문에 장애물만 생긴다.

91년생 : 동쪽에서 귀인을 만난다.

03년생 : 성급함이 일을 그르친다.

원숭이

44년생 : 각박할수록 한발 물러서서 덕을 베풀어라.

56년생 : 새 친구에게 많은 도움을 받는다.

68년생 : 혼자 추진하면 실패한다.

80년생 : 자기 일을 떠벌리지 마라.

92년생 : 가족과 따뜻한 정을 느끼는 하루다.

04년생 : 말을 아끼는 것이 좋다.



45년생 : 계약 문제가 생기니 꼼꼼히 챙겨라.

57년생 : 너무 뜸들이면 불리하다.

69년생 : 친구의 도움으로 어려움이 해결된다.

81년생 : 밖으로 나가면 횡재수가 있다.

93년생 : 확실하게 계획을 세워라.

05년생 : 계획을 세우고 움직여라.



46년생 : 베푼 만큼 받는다.

58년생 : 몸가짐에 주의해야 화가 없다.

70년생 : 남의 문제에 관여하지 마라.

82년생 : 들떠서 나서면 복이 달아난다.

94년생 : 결단력을 길러라.

06년생 : 나서기보다 지켜보라.

돼지

47년생 : 공든 탑이 무너지지 않게 조심하라.

59년생 : 주위 사람과 마음을 맞추어라.

71년생 : 명예운이 강한 날이다.

83년생 : 몸과 마음이 건강해진다.

95년생 : 귀인의 도움은 있으나 실속이 없다.

07년생 : 마무리까지 방심하지 마라.
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