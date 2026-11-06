[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 8일
입력 2026 11 06 02:43 수정 2026 11 06 02:43
쥐
36년생 : 여기저기 신경 쓰다 일이 늘어난다.
48년생 : 당황해서 움직이면 일이 꼬인다.
60년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.
72년생 : 기대에 못 미치는 하루다.
84년생 : 공과 사를 분명히 구별하라.
96년생 : 침착하게 하나씩 처리하라.
소
37년생 : 기회를 잡지 못해 애태운다.
49년생 : 약속을 잘 지켜라.
61년생 : 큰일은 불리하니 자리를 지켜라.
73년생 : 착실한 행동이 길운을 부른다.
85년생 : 상대를 존중하면 행운이 따른다.
97년생 : 약속 시간을 어기지 마라.
호랑이
38년생 : 어려울 때 친구의 도움을 받는다.
50년생 : 일이 위축되기 쉬우니 조심하라.
62년생 : 하루 종일 기분 좋은 일이 많다.
74년생 : 재물을 얻어 신바람이 난다.
86년생 : 꼬인 일의 실마리를 풀어라.
98년생 : 친구가 힘이 되어 준다.
토끼
39년생 : 때를 기다려야 한다.
51년생 : 약속에 차질이 생겨 다툼수가 있다.
63년생 : 의지를 갖고 밀어붙이면 성공한다.
75년생 : 새로운 일로 바빠진다.
87년생 : 분위기에 휩쓸리지 말고 분수에 맞게 하라.
99년생 : 주변 분위기에 흔들리지 마라.
용
40년생 : 노는 일에 빠져 태만하지 마라.
52년생 : 충분히 생각한 뒤 결정하라.
64년생 : 즐겁고 만족한 기쁨을 누린다.
76년생 : 시비에 얽히면 구설이 생긴다.
88년생 : 급하게 결정하면 낭패를 본다.
00년생 : 결정은 천천히 하라.
뱀
41년생 : 때와 장소에 맞게 적응하라.
53년생 : 끝까지 인내하는 것이 자신을 지킨다.
65년생 : 마음이 불안하면 모든 일이 막힌다.
77년생 : 다른 일에 투자하거나 손대지 마라.
89년생 : 정보를 활용해 앞서가라.
01년생 : 마음을 안정시켜라.
말
42년생 : 가까운 사람과 의논해 해결하라.
54년생 : 남의 단점도 감싸는 포용력을 발휘하라.
66년생 : 주변의 도움으로 쉽게 해결된다.
78년생 : 협조자와 함께 성취하는 날이다.
90년생 : 일의 성과가 전혀 없다.
02년생 : 혼자보다 함께하라.
양
43년생 : 변화를 주어 활력을 불어넣을 때다.
55년생 : 노력만큼 소득이 없어 답답하다.
67년생 : 경영하던 일에 어려움이 따른다.
79년생 : 급한 성미 때문에 장애물만 생긴다.
91년생 : 동쪽에서 귀인을 만난다.
03년생 : 성급함이 일을 그르친다.
원숭이
44년생 : 각박할수록 한발 물러서서 덕을 베풀어라.
56년생 : 새 친구에게 많은 도움을 받는다.
68년생 : 혼자 추진하면 실패한다.
80년생 : 자기 일을 떠벌리지 마라.
92년생 : 가족과 따뜻한 정을 느끼는 하루다.
04년생 : 말을 아끼는 것이 좋다.
닭
45년생 : 계약 문제가 생기니 꼼꼼히 챙겨라.
57년생 : 너무 뜸들이면 불리하다.
69년생 : 친구의 도움으로 어려움이 해결된다.
81년생 : 밖으로 나가면 횡재수가 있다.
93년생 : 확실하게 계획을 세워라.
05년생 : 계획을 세우고 움직여라.
개
46년생 : 베푼 만큼 받는다.
58년생 : 몸가짐에 주의해야 화가 없다.
70년생 : 남의 문제에 관여하지 마라.
82년생 : 들떠서 나서면 복이 달아난다.
94년생 : 결단력을 길러라.
06년생 : 나서기보다 지켜보라.
돼지
47년생 : 공든 탑이 무너지지 않게 조심하라.
59년생 : 주위 사람과 마음을 맞추어라.
71년생 : 명예운이 강한 날이다.
83년생 : 몸과 마음이 건강해진다.
95년생 : 귀인의 도움은 있으나 실속이 없다.
07년생 : 마무리까지 방심하지 마라.
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