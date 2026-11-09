[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 9일

36년생 : 두뇌 회전이 좋으니 새것에 도전하라.48년생 : 재빨리 실행하면 행운의 열쇠를 쥔다.60년생 : 재물은 남쪽과 동쪽에서 왕성하다.72년생 : 금전 과욕은 금물이다.84년생 : 과다 지출을 조심하라.96년생 : 배움에 좋은 날이다.37년생 : 기쁨이 가득한 행복한 날이다.49년생 : 지나친 투자는 삼가라.61년생 : 사람 사귐에 성심을 다하라.73년생 : 인간관계가 좋아야 일이 풀린다.85년생 : 욕심을 부리지 마라.97년생 : 사람에게 정성을 다하라.호랑이38년생 : 새 사람 사귐을 신중히 하라.50년생 : 남의 말에 현혹되지 마라.62년생 : 주변 도움으로 잘 진행된다.74년생 : 사소한 일에 신경 쓰지 말고 본업에 충실하라.86년생 : 독선적이면 모든 일에 지장이 생긴다.98년생 : 남의 의견을 존중하라.토끼39년생 : 걱정거리가 생겨도 어두운 얼굴은 하지 마라.51년생 : 가까운 사람과 멀어질 수 있다.63년생 : 진도가 나가지 않아 답답하다.75년생 : 노력의 대가가 인정되어 기쁜 일이 있다.87년생 : 기쁜 소식으로 행운이 넘친다.99년생 : 인정받는 하루가 된다.40년생 : 운수가 좋은 날이니 기대해도 좋다.52년생 : 근신하면 행운이 온다.64년생 : 뜻밖의 행운이 따른다.76년생 : 남이 적극적으로 도와준다.88년생 : 모임에서 인기가 높다.00년생 : 모임에 나가면 좋은 일이 있다.41년생 : 시비가 생겨 괴롭다.53년생 : 정신을 맑게 하라.65년생 : 진심으로 베풀고 도와라.77년생 : 기쁜 소식이 있고 바쁜 하루다.89년생 : 취미를 살리면 앞날에 큰 도움이 된다.01년생 : 좋아하는 일이 길이 된다.42년생 : 망설이지 말고 하나만 결정하라.54년생 : 같은 실수를 반복하지 않도록 돌아보라.66년생 : 가까운 사람을 너무 믿다 배신당한다.78년생 : 속마음을 열고 가까운 사람과 대화하라.90년생 : 적극적이되 계획성 있게 하라.02년생 : 계획을 세우고 실행하라.43년생 : 유연하게 대처해야 대길이다.55년생 : 만남이 많아지고 큰 힘을 얻는다.67년생 : 생각과 현실이 달라 노력이 헛되다.79년생 : 목표는 높게, 전진은 착실하게 하라.91년생 : 만남이 많아지고 힘을 얻는다.03년생 : 착실하게 한 걸음씩 가라.원숭이44년생 : 서류 문제로 갈등이 있다.56년생 : 장기적인 투자가 대길이다.68년생 : 기분 좋은 하루다.80년생 : 함부로 일에 뛰어들지 마라.92년생 : 장기적인 투자가 길하다.04년생 : 서두르면 손해다.45년생 : 거래가 모두 순조롭다.57년생 : 나쁜 것은 가고 기쁜 일이 기다린다.69년생 : 감정보다 지혜롭게 처신하라.81년생 : 주저하지 말고 처리하라.93년생 : 주위의 말에 현혹되지 마라.05년생 : 감정적으로 대응하지 마라.46년생 : 여러 사람이 도와 일이 자연스럽게 풀린다.58년생 : 마음이 딴 데 있으니 일이 진척되지 않는다.70년생 : 주위의 방해로 어려운 하루다.82년생 : 긍정적으로 생각하면 결과가 좋다.94년생 : 금전 거래에 말썽이 생기니 주의하라.06년생 : 집중력이 필요한 날이다.돼지47년생 : 일을 벌이면 귀인이 도와 길하다.59년생 : 시험이나 경쟁에 유리한 날이다.71년생 : 건강보다 소중한 것은 없다.83년생 : 나서다가 큰코다치니 자중하라.95년생 : 믿는 도끼에 발등 찍히니 가까운 사람을 주의하라.07년생 : 경쟁에서 좋은 결과가 있다.