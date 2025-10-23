美연구진 “코로나19 백신, 암 환자에 효과…생존율 2배 늘어”

코로나19 예방을 위해 개발된 메신저 리보핵산(mRNA) 백신이 특정 암 환자의 생존율을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. mRNA 백신이 면역 체계를 활성화해 암세포 공격력을 높인 것으로 분석된다.미국 텍사스대 MD 앤더슨 암센터와 플로리다대 의대 공동 연구팀이 암 환자 1000명 이상의 의료 기록을 분석한 결과, 암 치료 시작 전후 100일 이내에 코로나19 백신을 접종한 그룹은 그렇지 않은 환자 그룹보다 3년 후 생존율이 2배 가까이 높게 나타났다.특히 코로나19 mRNA 백신을 접종한 폐암 환자 그룹의 평균 생존 기간은 37.3개월로, 백신을 맞지 않은 그룹의 20.6개월보다 약 17개월 더 길었다.또 피부암의 일종인 흑색종 환자 중 백신을 접종한 그룹은 연구가 끝날 때까지 대다수가 생존해 평균 생존 기간을 계산할 수 없었다. 반면 백신을 맞지 않은 흑색종 환자들의 평균 생존 기간은 26.67개월에 그쳤다.연구팀은 mRNA 백신이 인체 면역 체계를 활성화하는 과정에서 암세포 공격 능력을 강화해 이러한 현상이 나타난 것으로 봤다.mRNA 백신이 체내에 주입되면 항바이러스 반응을 담당하는 물질인 ‘제1형 인터페론’이 급증한다. 이 사이토카인(면역반응 조절 물질)은 우리 몸의 면역 체계를 활성화하고, 활성화된 면역 세포들은 종양 항원을 인식해 암세포를 공격하는 T세포를 유도한다.연구를 이끈 애덤 그리핀 박사는 “코로나19 mRNA 백신이 환자의 면역계를 활성화해 암세포를 제거하게 한다는 것이 드러났다”며 “면역관문억제제와 함께 사용하면 백신이 강력한 항종양 면역반응을 일으켜 생존율을 크게 높인다”고 밝혔다.이번 연구는 널리 보급된 코로나19 백신이 암 치료의 새로운 열쇠가 될 수 있음을 시사한다. 복잡한 제조 과정이 필요한 암 백신과 달리, mRNA 백신을 활용해 저비용으로 암 치료 효과를 높일 수 있는 새로운 길로 주목받고 있다.미국 옥스퍼드대 종양 면역학자 브누아 반덴엔데 교수는 “이 정도 생존율 향상은 매우 놀랍다”며 “코로나19 백신이 값비싼 맞춤형 암 백신을 보완하는 저비용 치료 수단이 될 수 있다”라고 평가했다.코로나19 mRNA 백신이 암 환자 생존율을 높인다는 명확한 인과관계가 아직 드러나지 않은 만큼, 연구팀은 이를 규명하기 위한 임상시험을 설계 중인 것으로 알려졌다.해당 연구 결과는 지난 20일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 유럽종양학회 학술대회(ESMO Congress 2025)에서 발표됐으며 22일 국제학술지 네이처(Nature)에 게재됐다.유승하 인턴기자