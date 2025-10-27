살 빼려고 맞았는데 ‘술맛’ 뚝…해외 셀럽 썼다는 ‘그 비만약’의 깜짝 반전

술자리에서 건배하는 모습. 123rf

이른바 ‘기적의 비만약’으로 불리며 해외 유명인사들이 투약했다고 밝혀 화제를 모은 GLP-1 비만 치료제가 술 취기까지 줄여준다는 연구 결과가 나왔다. 체중 감량을 넘어 알코올 중독 치료라는 뜻밖의 가능성이 열리면서 의학계가 주목하고 있다.26일(현지시간) 폭스뉴스 보도에 따르면, 미국 버지니아공대 프랄린 생의학연구소 연구팀이 비만 성인 20명을 대상으로 실험한 결과, GLP-1 약물을 투약한 그룹이 그렇지 않은 그룹보다 혈중 알코올 농도가 낮고 취한 느낌도 덜했다고 밝혔다.식욕을 억제하는 GLP-1 계열 비만 치료제로는 오젬픽과 위고비, 마운자로 등이 대표적이다.이 약물은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 14㎏ 감량 비결로 직접 언급하고, 유명 모델 킴 카다시안이 위고비로 한 달 만에 7㎏을 뺐다고 알려지면서 전 세계적인 화제를 모았다.이번 연구에는 최소 4주 이상 GLP-1 약물을 투약한 사람 10명과 그렇지 않은 사람 10명이 참여했다.두 그룹 모두 하룻밤 금식한 뒤 동일한 간식을 먹고, 혈중 알코올 농도가 약 0.08%에 도달하도록 계산된 양의 술을 마셨다.연구진은 4시간 동안 참가자들의 혈중 알코올 농도, 음주 욕구, 식욕, 메스꺼움, 혈당 수치를 측정했다. 또한 “얼마나 취한 느낌이 드나요?”라는 질문에 0~10점 척도로 답하게 했다.GLP-1 약물을 투약한 그룹은 처음 10~20분 동안 혈중 알코올 농도가 천천히 상승했고, 전체적으로 더 낮은 수치를 유지했다. 초기에 취한 느낌도 덜하다고 보고했다.이번 연구 결과는 GLP-1 약물의 작용 원리로 설명된다. 위 배출 속도를 늦춰 알코올이 체내에 천천히 흡수되도록 만든다는 것이다.연구 공동저자인 알렉스 디펠리체안토니오 버지니아공대 교수는 “GLP-1 약물이 알코올이 혈류 유입 속도를 늦춰 취기를 약화시키고 결과적으로 음주량을 줄일 수 있다”고 설명했다.연구팀은 또한 GLP-1 약물 투약 그룹에서 음주 욕구 자체가 낮아진다는 점도 확인했다. 두 그룹 모두 메스꺼움과 혈당 변화가 비슷했는데, 이는 취기 감소 효과가 단순한 컨디션 악화 문제가 아니라는 것을 의미한다.노스다코타주립대 악샤야 바가바툴라 부교수는 “GLP-1 수용체는 음식뿐만 아니라 알코올과 니코틴 같은 물질에 대한 보상 신호와 갈망에 영향을 미친다”며 “더 큰 규모의 연구에서 확인된다면 이 약물들은 내분비학과 행동 건강을 연결하는 신약 개념의 대사 기반 중독 치료제가 될 수 있다”고 전망했다.바가바툴라 박사는 “이제 이 약물들을 단순히 ‘체중 감량 열풍’으로만 볼 때가 아니다”라며 “GLP-1 약물은 체중을 넘어 식욕, 보상, 신진대사를 복잡한 방식으로 조절한다”고 강조했다.이번 연구 결과는 지난 15일 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트’(Scientific Reports)에 게재됐다.다만 연구진은 이번 실험이 소규모 예비 연구였고 무작위 배정 방식이 아니었으며 참가자 전원이 비만 환자였다는 한계를 인정했다.디펠리체안토니오 교수는 “약물의 효과성과 장기 영향, 약물 간 우열, 음주 감소와 혈당 조절을 위한 최적 용량 등을 밝히려면 추가 연구가 필요하다”고 말했다.김성은 기자