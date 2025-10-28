매일 8000보씩 걷더라도…‘이렇게’ 걸어야 사망 위험 ‘뚝’ 떨어진다

호주·스페인 연구팀, 걷기 유형과 건강 관계 분석

“한 번에 10분 이상 걷는 게 ‘짧게 자주’보다 좋아”

자료 사진. 아이클릭아트

하루에 같은 수의 걸음을 걷더라도 짧게 여러 번 나눠 걷는 것보다 한 번에 10~15분 이상 걷는 것이 심혈관 질환을 낮춘다는 연구 결과가 나왔다.27일(현지시간) BBC, 뉴욕타임스 등에 따르면 호주 시드니대와 스페인 유럽대 공동 연구팀은 미국 내과학회 저널 내과학 회보를 통해 영국 40~79세 성인 3만 3000여명의 걷기 패턴과 심혈관 질환 및 사망 위험 간의 관계를 9.5년간 추적해 이런 결론을 얻었다고 밝혔다.연구 책임자인 시드니대 이매뉴얼 스타마타키스 교수는 “사람들은 보통 걸음 수나 걷기 총량에만 집중하는 경향이 있지만 걷기 패턴의 중요성은 무시한다”며 “이 연구는 하루 한 번 최소 10~15분 이상 연속으로 걷는 방식으로 바꾸면 심장 건강 증진 효과를 극대화할 수 있음을 보여준다”고 말했다.연구팀은 하루 8000보 미만을 걷고, 심혈관 질환이나 암 진단을 받은 적이 없으며 걸음 수 등 신체 활동을 측정한 40~79세 3만 3560명을 대상으로 9.5년간 심혈관 질환과 사망 위험을 추적 관찰했다.연구팀은 참가자들을 하루에 가장 많이 걷는 걸음 수를 기준으로 5분 미만 걷기(42.9%), 5~10분 미만 걷기(33.5%), 10~15분 미만 걷기(15.5%), 15분 이상 걷기(8.0%) 등 5개 그룹으로 나눠 비교했다.분석 결과 하루에 10~15분 이상 연속으로 걷는 사람들이 5분 미만씩 자주 걷는 사람들보다 전체 사망률과 심혈관 질환 발생 위험이 낮은 것으로 나타났다.관찰 기간 전체 사망 위험은 5분 미만 걷기 그룹이 4.36%로 5~10분 미만 그룹(1.83%)과 10~15분 미만 그룹(0.84%), 15분 이상 그룹(0.8%)보다 훨씬 높았다.심근 경색과 뇌졸중 등 심혈관 질환의 9.5년간 누적 위험 역시 5분 미만 그룹이 13.03%로 가장 높았고, 5~10분 미만 그룹 11.09%, 10~15분 미만 그룹 7.71%, 15분 이상 그룹 4.39%로 나타났다.논문 제1 저자인 시드니대 매튜 아마디 박사는 “신체 활동이 적은 사람들은 여기저기서 잠깐씩 걷는 대신 오랫동안 지속해 걷는 게 건강에 이로울 수 있다”며 “편안한 속도로 매일 10~15분 연속 걷기를 하루에 한두 번 추가하는 것만으로도 상당한 건강 효과를 기대할 수 있다. 특히 평소 많이 걷지 않는 사람들에게는 더욱 효과가 좋다”고 말했다.조희선 기자