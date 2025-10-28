logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

매일 8000보씩 걷더라도…‘이렇게’ 걸어야 사망 위험 ‘뚝’ 떨어진다

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025 10 28 10:20 수정 2025 10 28 22:00
기사 소리로 듣기
다시듣기

호주·스페인 연구팀, 걷기 유형과 건강 관계 분석
“한 번에 10분 이상 걷는 게 ‘짧게 자주’보다 좋아”

자료 사진. 아이클릭아트
자료 사진. 아이클릭아트


하루에 같은 수의 걸음을 걷더라도 짧게 여러 번 나눠 걷는 것보다 한 번에 10~15분 이상 걷는 것이 심혈관 질환을 낮춘다는 연구 결과가 나왔다.

27일(현지시간) BBC, 뉴욕타임스 등에 따르면 호주 시드니대와 스페인 유럽대 공동 연구팀은 미국 내과학회 저널 내과학 회보를 통해 영국 40~79세 성인 3만 3000여명의 걷기 패턴과 심혈관 질환 및 사망 위험 간의 관계를 9.5년간 추적해 이런 결론을 얻었다고 밝혔다.

연구 책임자인 시드니대 이매뉴얼 스타마타키스 교수는 “사람들은 보통 걸음 수나 걷기 총량에만 집중하는 경향이 있지만 걷기 패턴의 중요성은 무시한다”며 “이 연구는 하루 한 번 최소 10~15분 이상 연속으로 걷는 방식으로 바꾸면 심장 건강 증진 효과를 극대화할 수 있음을 보여준다”고 말했다.

연구팀은 하루 8000보 미만을 걷고, 심혈관 질환이나 암 진단을 받은 적이 없으며 걸음 수 등 신체 활동을 측정한 40~79세 3만 3560명을 대상으로 9.5년간 심혈관 질환과 사망 위험을 추적 관찰했다.

자료 사진. 아이클릭아트
자료 사진. 아이클릭아트


연구팀은 참가자들을 하루에 가장 많이 걷는 걸음 수를 기준으로 5분 미만 걷기(42.9%), 5~10분 미만 걷기(33.5%), 10~15분 미만 걷기(15.5%), 15분 이상 걷기(8.0%) 등 5개 그룹으로 나눠 비교했다.

분석 결과 하루에 10~15분 이상 연속으로 걷는 사람들이 5분 미만씩 자주 걷는 사람들보다 전체 사망률과 심혈관 질환 발생 위험이 낮은 것으로 나타났다.

관찰 기간 전체 사망 위험은 5분 미만 걷기 그룹이 4.36%로 5~10분 미만 그룹(1.83%)과 10~15분 미만 그룹(0.84%), 15분 이상 그룹(0.8%)보다 훨씬 높았다.

심근 경색과 뇌졸중 등 심혈관 질환의 9.5년간 누적 위험 역시 5분 미만 그룹이 13.03%로 가장 높았고, 5~10분 미만 그룹 11.09%, 10~15분 미만 그룹 7.71%, 15분 이상 그룹 4.39%로 나타났다.

논문 제1 저자인 시드니대 매튜 아마디 박사는 “신체 활동이 적은 사람들은 여기저기서 잠깐씩 걷는 대신 오랫동안 지속해 걷는 게 건강에 이로울 수 있다”며 “편안한 속도로 매일 10~15분 연속 걷기를 하루에 한두 번 추가하는 것만으로도 상당한 건강 효과를 기대할 수 있다. 특히 평소 많이 걷지 않는 사람들에게는 더욱 효과가 좋다”고 말했다.

조희선 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

    thumbnail - 백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

  2. 구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

    thumbnail - 구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

  3. “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서

    thumbnail - “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서

  4. ‘킥라니’에 딸 지키려다 쓰러진 엄마, 눈 떴다…“아이들 이름 부르자 눈물”

    thumbnail - ‘킥라니’에 딸 지키려다 쓰러진 엄마, 눈 떴다…“아이들 이름 부르자 눈물”

  5. “골반 멈추지 않는 탓일까” 짧은 치마 입고 ‘흔들’…경남교육청, ‘밈’ 동참했다 뭇매

    thumbnail - “골반 멈추지 않는 탓일까” 짧은 치마 입고 ‘흔들’…경남교육청, ‘밈’ 동참했다 뭇매

  6. 커피와 같이 먹으면 위험한 ‘약’ 5가지…“제발 30분만 참으세요”

    thumbnail - 커피와 같이 먹으면 위험한 ‘약’ 5가지…“제발 30분만 참으세요”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved