김장훈 “李대통령이 ‘형님’이라 불러…좌파로 몰릴까 봐 만류”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025 12 01 11:23 수정 2025 12 01 11:23
가수 김장훈. 서울신문DB
가수 김장훈. 서울신문DB


가수 김장훈이 이재명 대통령과의 과거 일화를 공개했다.

지난달 28일 유튜브 채널 ‘매불쇼’에 출연한 김장훈은 “이재명 대통령이 성남시장을 할 때 처음 만났다”며 “대통령이 나를 ‘형님’이라고 부르길래 ‘그러지 말라’고 했다”고 밝혔다.

진행자가 “두 분 동갑 아니냐”고 묻자 김장훈은 “나는 63년생 토끼띠로 지금 만 62세”라며 “대통령(1964년생)보다 한 살 많다”고 설명했다.

이어 “대통령이 형님이라고 하길래 찾아보니 64년생이더라. 그래서 ‘형님이라 하지 말라’고 했다”고 웃으며 말했다.

김장훈은 그러면서 “내가 ‘시장님하고 저하고 둘 다 기가 세서 같이 있으면 둘 다 좌파로 몰린다. 우린 친해지지 말자’고 했다”고 말했다.

또한 김장훈은 진행자가 “대통령보다 나이 많은 유명인은 드물다”고 하자, “나도 놀랐다. 내가 이렇게 오래 살 거라고 생각도 못 했다”고 답했다.

그래도 “나이 먹는 게 너무 좋다. 2년 뒤면 지하철도 무료로 타고 국민연금도 60만원 나온다”며 “이번 생은 다 주고 갈 것”이라고 그는 덧붙였다.

1991년 데뷔한 김장훈은 ‘나와 같다면’, ‘사노라면’ 등 여러 히트곡을 남겼다.

그는 각종 사회·공익활동에 앞장서며 지금까지 200억원 이상을 기부한 ‘기부 천사’로도 알려져 있다.

권윤희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
