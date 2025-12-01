김장훈 “李대통령이 ‘형님’이라 불러…좌파로 몰릴까 봐 만류”

가수 김장훈. 서울신문DB

가수 김장훈이 이재명 대통령과의 과거 일화를 공개했다.지난달 28일 유튜브 채널 ‘매불쇼’에 출연한 김장훈은 “이재명 대통령이 성남시장을 할 때 처음 만났다”며 “대통령이 나를 ‘형님’이라고 부르길래 ‘그러지 말라’고 했다”고 밝혔다.진행자가 “두 분 동갑 아니냐”고 묻자 김장훈은 “나는 63년생 토끼띠로 지금 만 62세”라며 “대통령(1964년생)보다 한 살 많다”고 설명했다.이어 “대통령이 형님이라고 하길래 찾아보니 64년생이더라. 그래서 ‘형님이라 하지 말라’고 했다”고 웃으며 말했다.김장훈은 그러면서 “내가 ‘시장님하고 저하고 둘 다 기가 세서 같이 있으면 둘 다 좌파로 몰린다. 우린 친해지지 말자’고 했다”고 말했다.또한 김장훈은 진행자가 “대통령보다 나이 많은 유명인은 드물다”고 하자, “나도 놀랐다. 내가 이렇게 오래 살 거라고 생각도 못 했다”고 답했다.그래도 “나이 먹는 게 너무 좋다. 2년 뒤면 지하철도 무료로 타고 국민연금도 60만원 나온다”며 “이번 생은 다 주고 갈 것”이라고 그는 덧붙였다.1991년 데뷔한 김장훈은 ‘나와 같다면’, ‘사노라면’ 등 여러 히트곡을 남겼다.그는 각종 사회·공익활동에 앞장서며 지금까지 200억원 이상을 기부한 ‘기부 천사’로도 알려져 있다.권윤희 기자