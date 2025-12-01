日관광객 “한국, 즐거웠어요” 110만원 몰래 넣고 출국 [포착]
“한국 여행 즐거웠습니다. 돈이 남았는데 어려운 아이들을 위해 사용해 주세요.”
최근 김해국제공항 모금함에서는 이런 내용의 일본어 손 편지가 발견됐다. 익명의 일본인 기부자는 편지와 함께 현금 110만원도 남겼다.
1일 대한적십자사 부산지사는 지난달 26일 김해국제공항 국제선 출국장 등 7곳에 설치된 적십자 모금함을 열었다.
그중 한 통의 모금함에서는 익명의 기부자가 넣은 5만원권, 1만원권 등 110만원 상당의 원화 지폐와 손 편지가 나왔다.
편지에는 “한국 여행 즐거웠습니다. 돈이 남았는데 어려운 아이들을 위해 사용해 주세요”라는 내용이 일본어로 적혀 있었다. 일본인 관광객이 한국 관광 후 남은 여비를 기부한 것으로 보인다.
구정회 적십자사 부산지사 회장은 “익명의 기부자가 남겨주신 정성 어린 마음은 금액 이상의 큰 울림을 줬다”며 “기부금은 절망적인 상황에 놓인 이웃들에게 희망을 전하는 생명줄이 될 것”이라고 말했다.
부산지사는 매년 상반기와 하반기, 연 2회 정기적으로 공항 모금함을 개함해 모인 기부금을 국내외 긴급 구호 활동과 취약계층 지원 사업에 사용하고 있다.
이번 상반기 기부금은 사회적 약자와 재난 이재민을 위한 인도주의 활동에 사용될 예정이다．
권윤희 기자
