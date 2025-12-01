logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

日관광객 “한국, 즐거웠어요” 110만원 몰래 넣고 출국 [포착]

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025 12 01 13:53 수정 2025 12 01 13:59
기사 소리로 듣기
다시듣기
2025년도 하반기 정기 모금함 개함에서 발견된 익명의 기부자가 남긴 현금 110만원과 손편지. 2025.12.1 대한적십자사 부산지사 제공
2025년도 하반기 정기 모금함 개함에서 발견된 익명의 기부자가 남긴 현금 110만원과 손편지. 2025.12.1 대한적십자사 부산지사 제공


“한국 여행 즐거웠습니다. 돈이 남았는데 어려운 아이들을 위해 사용해 주세요.”

최근 김해국제공항 모금함에서는 이런 내용의 일본어 손 편지가 발견됐다. 익명의 일본인 기부자는 편지와 함께 현금 110만원도 남겼다.

1일 대한적십자사 부산지사는 지난달 26일 김해국제공항 국제선 출국장 등 7곳에 설치된 적십자 모금함을 열었다.

그중 한 통의 모금함에서는 익명의 기부자가 넣은 5만원권, 1만원권 등 110만원 상당의 원화 지폐와 손 편지가 나왔다.

편지에는 “한국 여행 즐거웠습니다. 돈이 남았는데 어려운 아이들을 위해 사용해 주세요”라는 내용이 일본어로 적혀 있었다. 일본인 관광객이 한국 관광 후 남은 여비를 기부한 것으로 보인다.

구정회 적십자사 부산지사 회장은 “익명의 기부자가 남겨주신 정성 어린 마음은 금액 이상의 큰 울림을 줬다”며 “기부금은 절망적인 상황에 놓인 이웃들에게 희망을 전하는 생명줄이 될 것”이라고 말했다.

부산지사는 매년 상반기와 하반기, 연 2회 정기적으로 공항 모금함을 개함해 모인 기부금을 국내외 긴급 구호 활동과 취약계층 지원 사업에 사용하고 있다.

이번 상반기 기부금은 사회적 약자와 재난 이재민을 위한 인도주의 활동에 사용될 예정이다．

2025년도 하반기 정기 모금함 개함에서 발견된 익명의 기부자가 남긴 현금 110만원과 손편지. 2025.12.1 대한적십자사 부산지사 제공
2025년도 하반기 정기 모금함 개함에서 발견된 익명의 기부자가 남긴 현금 110만원과 손편지. 2025.12.1 대한적십자사 부산지사 제공


권윤희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    thumbnail - ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

    thumbnail - 신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

  3. 은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

    thumbnail - 은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

  4. 부산 공방서 20대女 수강생, 톱날에 얼굴·목 베여 사망

    thumbnail - 부산 공방서 20대女 수강생, 톱날에 얼굴·목 베여 사망

  5. 박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

    thumbnail - 박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

  6. ‘밀착 레깅스’ 수지, 김선호와 베트남 호숫가서 포착

    thumbnail - ‘밀착 레깅스’ 수지, 김선호와 베트남 호숫가서 포착
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved