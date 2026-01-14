대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

기사의 이해를 돕는 자료 이미지



대리운전을 이용해 귀가한 50대 남성이 아파트 주차장에 세워진 차량 안에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.경기 평택경찰서에 따르면 A씨는 지난 10일 오전 8시 55분쯤 평택시 동삭동 한 아파트 주차장에 주차된 자신의 차량 뒷좌석에서 숨진 채 발견됐다.A씨는 시신이 발견되기 하루 전인 지난 9일 오후 9시쯤 술을 마신 뒤 대리운전을 이용해 자신의 아파트 주차장까지 도착했지만, 이후 집 안으로 들어가지 않고 차 안에 머물렀던 것으로 조사됐다.당시 A씨는 술을 마신 식당에 휴대전화를 두고 귀가했는데, 이튿날 식당 주인이 휴대전화 주인을 찾기 위해 A씨 지인에게 연락하는 과정에서 A씨가 귀가하지 않았다는 사실이 확인됐다. 이후 지인의 확인 과정에서 A씨는 차량 안에서 숨진 채 발견됐다.A씨 차량을 운전했던 대리운전 기사 B씨는 아파트 주차장에 도착한 뒤 잠든 A씨를 깨웠지만 반응이 없자, A씨 지인에게 관련 사진을 전송한 뒤 시동을 켜둔 채 차량에서 내려 귀가한 것으로 파악됐다.경찰은 A씨 시신에서 외상이 발견되지 않았고, 차량에 접근한 외부인도 없는 점 등을 토대로 현재까지 범죄 혐의점은 낮은 것으로 보고 있다. 또 발견 당시 차량 안에는 토사물이 있었던 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “국과수 1차 구두 소견 결과 기도 질식에 의한 사망으로 나왔다”며 “정밀 부검을 통해 정확한 사인을 확인한 뒤 사건 종결 여부를 판단할 예정”이라고 말했다.김유민 기자