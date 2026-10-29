투표지 247만장 검증 13시간 만에 종료…“상당수 추가분석 필요”

이태한 선관위특검 “추후 정밀 분석할 예정”

검증 현장 투표지심사계수기

28일 선관위 특검의 6·3 지방선거 투표용지 공개검증이 열리는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 투표지심사계수기가 설치되어 있다. 2026.10.28 사진공동취재단

이태한 선거관리위원회 특별검사가 28일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 6.3 지방선거 투표용지 공개 검증 전 기자회견을 하고 있다. 2026.10.28. 뉴스1

현장 검증 준비하는 관계자들

28일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 열린 선관위 특검 올림픽공원 현장 검증에서 관계자들이 현장 검증을 준비하고 있다. 2026.10.28 사진공동취재단

이태한 특검에게 항의하는 장동혁 대표와 국힘 검증참관인

장동혁 국민의힘 대표와 국민의힘 검증참관인이 28일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 열린 선관위 특검 올림픽공원 현장 검증에서 이태한 선거관리위원회 특별검사에게 항의하고 있다. 2026.10.28 사진공동취재단

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 선관위 특별검사팀이 약 13시간에 걸친 투표지 현장 검증을 마무리했다.이태한 특검은 29일 오전 0시 38분쯤 투표지 검증을 마친 뒤 “참관인 이의 제기를 존중해 특정 투표지 상자 전체를 임의 제출받는 등 추가 분석이 필요하다고 판단한 투표지 상당수를 선별했다”며 “추후 정밀 분석할 예정”이라고 밝혔다.이어 “아직 확인되지 않은 사항을 섣불리 단정하거나, 반대로 충분한 확인 없이 의혹을 배척하는 일이 없도록 하겠다”고 강조했다.그러면서 “오늘의 검증 결과는 정치적 주장이나 추측이 아니라 객관적 자료와 검증된 증거에 따라 평가돼야 한다”며 “추가 확인이 필요한 부분은 관련 법령과 절차에 따라 엄정하게 살펴보겠다”고 덧붙였다.특검팀은 투표함이 지정된 보관 장소로 옮겨질 때까지 직접 관리할 예정이다. 1차 선별 과정에서 이상이 의심된 투표지는 감정기록부에 기록한 뒤 특검 감정부로 이송해 추가 검증한다. 이상이 없는 것으로 분류된 투표용지는 선거관리위원회가 지정한 보안 창고에 보관된다.참관단이 촬영한 사진의 해시값도 제출받기로 했다. 해시값은 데이터마다 부여되는 고유한 값으로, 원본 데이터가 변경되거나 위·변조됐는지 확인하는 데 활용된다.앞서 특검팀은 28일 오전 11시 49분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 송파구 투표용지 약 247만장과 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 대상으로 임의 검증에 착수했다.당초 오전 9시쯤 검증을 시작할 계획이었지만, 경기장 내부 진입이 늦어진 데다 촬영 가능 여부를 놓고 관계자들 사이에 실랑이가 벌어지면서 일정이 약 2시간 50분 지연됐다. 실제 투표지 검증은 점심시간 이후인 오후 1시 27분쯤 본격적으로 진행됐다.검증 과정에서는 투표용지 수량과 기표·인쇄 상태를 확인해 이상 투표지를 분류하고, CCTV를 통해 외부 침입 흔적이 있는지 살폈다. 투표지분류기 등 관련 장비의 해킹 여부도 확인 대상에 포함됐다.투표용지 검사는 수작업으로 이뤄졌다. 관계자들이 투표지를 한 장씩 넘겨 상태를 확인한 뒤 계수기에 넣어 수량을 확인하는 방식이다. 이상이 의심되는 투표지는 디지털 현미경과 적외선 분광기 등 과학 장비를 활용해 분석했다.위조나 훼손 등 이상 징후가 의심되는 투표지는 참관단과 특검 관계자가 서명한 뒤 감정기록부로 옮겼다. 이 과정에서 국회가 지정한 인원이 해당 투표지를 촬영했다.특검팀은 추가 검증 결과 이상이 확인된 투표용지를 증거물로 확보할 계획이다. 이를 위해 선관위 측에 필요한 서류도 제출할 예정이다.다만 이번 작업은 선거 결과를 다시 산정하는 재검표가 아니라 수사 과정에서 진행하는 검증 절차다. 따라서 이상이 의심되는 투표지가 발견되더라도 이번 검증만으로 기존 선거 결과가 바뀌는 것은 아니다.이보희 기자