[속보]“스페인 열차 충돌 사망자 30명…한국인 탑승자 6명 경상”

스페인 중부 마드리드 인근 톨레도에서 고속으로 달리던 열차 2대가 충돌해 최소 30명이 숨졌다. EPA=연합뉴스

스페인 중부 마드리드 인근 톨레도에서 고속으로 달리던 열차 2대가 충돌해 최소 30명이 숨진 것으로 전해졌다. 사고 열차에는 한국인 6명이 탑승해 있었으며 경상을 입은 것으로 확인됐다.AFP통신에 따르면 카스티야라만차 지역 정부 대변인은 28일(현지시간) 현지 방송 인터뷰에서 “전해 듣기로는 상황이 전혀 좋지 않다”며 “최소 30명이 숨졌다”고 밝혔다.임수석 주스페인 대사는 이날 “우리 국민은 6명이 탑승해 있었고 가벼운 부상을 당했다”며 “추가 피해가 있는지 계속 확인하고 있다”고 밝혔다.임 대사는 “사고 현장이 도시에서 떨어져 있어 스페인 구조 당국이 부상자를 현장에서 구급차로 이송하고 있고, 경상자는 우르다로 보내고 있다”며 “우리 국민의 병원 치료와 이동을 지원하기 위해 영사와 차량이 이동 중”이라고 설명했다.이날 오전 9시쯤 카스티야라만차 광역자치주 톨레도 지역 우르다 인근에서 민영 철도회사 이리오 소속 열차와 국영 철도회사 렌페 소속 열차가 충돌했다. 렌페 열차에는 397명이, 이리오 열차에는 147명이 각각 타고 있었다.이보희 기자