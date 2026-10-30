인천공항 네트워크 장애로 출국수속 지연…항공사 3곳 ‘발권 중단’

인천국제공항 항공사 네트워크에서 일부 장애가 발생해 출국 수속 절차에 차질이 빚어지고 있다. 인천공항에서 탑승수속 기다리는 승객들. 연합뉴스

인천국제공항 항공사 네트워크에서 일부 장애가 발생해 출국 수속 절차에 차질이 빚어지고 있다. 인천공항에서 탑승수속 기다리는 승객들. 연합뉴스

인천국제공항 항공사 네트워크에서 일부 장애가 발생해 출국 수속 절차에 차질이 빚어지고 있다.30일 인천국제공항공사 등에 따르면 이날 오전 4시 30분부터 항공권 발권 시스템을 연결하는 항공사 네트워크에 장애가 발생했다.이에 제1여객터미널 항공사 8곳과 제2여객터미널 항공사 5곳에서 간헐적으로 통신이 끊기는 현상이 지속되고 있는 것으로 전해졌다.특히 중국남방항공, 중국동방항공, 중국국제항공(에어차이나) 등 3곳은 이날 낮부터 체크인 카운터의 발권 업무가 사실상 중단돼 이용객들이 불편을 겪고 있다.각 항공사 체크인 카운터에는 출국 수속을 앞둔 여객들이 긴 대기 줄을 형성하면서 극심한 혼잡이 발생하고 있다.공사는 항공사들이 이용하는 미국 에어링크(ARINC)의 글로벌 네트워크 불안정으로 인해 장애가 발생한 것으로 보고 있다.인천공항공사 관계자는 “발권 업무가 중단된 항공사들을 중심으로 항공기 운항이 지연되고 있다”며 “구체적인 상황을 파악할 예정”이라고 말했다.윤예림 기자