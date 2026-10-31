한미일 외교장관 “北 완전한 비핵화, 확고한 의지 재확인”

‘북극·태평양 파트너십’ 협력 양해각서에 서명

한미일 외교장관, 북극·태평양 파트너십 협력각서 서명. 마코 루비오 장관 엑스 계정

한국과 미국, 일본 외교장관이 북한의 완전한 비핵화를 실현하겠다는 공동 의지를 재확인했다. 대만해협의 평화와 안정 유지가 중요하다는 데도 뜻을 같이했다.미국 국무부에 따르면 마코 루비오 미 국무장관은 30일(현지시간) 미국 애틀랜타에서 열린 주요 20개국(G20) 외교장관회의를 계기로 조현 외교부 장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 회동했다.이날 회담에서 세 장관은 북한의 완전한 비핵화와 유엔 안전보장이사회(안보리) 대북 제재 결의의 전면적인 이행을 위해 협력하겠다는 입장을 거듭 확인했다.특히 북한의 핵·탄도미사일 개발 프로그램에 필요한 자금 조달을 지원하는 행위를 금지한 안보리 결의를 충실히 이행해야 한다는 점을 강조했다.북한의 제재 위반 및 회피 행위를 감시하는 다국적제재모니터링팀(MSMT)의 활동에 대해서도 긍정적으로 평가했다.인도·태평양 지역의 안보 현안도 논의 테이블에 올랐다.세 장관은 대만해협 전역에서 평화와 안정을 유지하는 것이 중요하다는 데 공감했다.루비오 장관은 중국의 남중국해 지배권 확대 시도와 동중국해 및 서해에서의 강압적인 행동을 언급했다. 아울러 인도·태평양 지역의 평화와 안정을 저해하는 중국과 러시아의 협력에 대해서도 우려를 나타냈다고 국무부는 전했다.이날 한미일 3국은 북극과 태평양 지역에서 해양 분야 협력을 강화하고 경제적 협력 기회를 발굴하기 위한 협약도 체결했다.세 장관은 ‘3국 북극·태평양 파트너십’(TAPP) 협력각서(MOC)에 서명하고 관련 분야에서 협력 기반을 확대하기로 했다.이보희 기자