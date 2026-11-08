‘줄기세포 논문조작’ 황우석 박사, 한국 국적 상실했다…UAE 국적 취득

8월 관보 ‘국적상실자’ 명단에 올라

UAE 생명공학연구소 CEO로 활동

아랍에미리트연합(UAE) 소재 생명공학 연구소 최고경영자로 재직 중인 황우석 박사. UAE 바이오테크 페이스북 영상 캡처

황우석 박사 대한민국 국적 상실 사실이 고시된 청주출입국·외국인사무소 관보. 전자관보 캡처

아랍에미리트연합(UAE) 소재 생명공학 연구소 최고경영자로 재직 중인 황우석 박사. UAE 바이오테크 홈페이지 캡처

아랍에미리트연합(UAE) 소재 생명공학 연구소 최고경영자로 재직 중인 황우석 박사. UAE 바이오테크 페이스북 영상 캡처

아랍에미리트연합(UAE) 소재 생명공학 연구소 최고경영자로 재직 중인 황우석 박사. UAE 바이오테크 페이스북 영상 캡처

아랍에미리트연합(UAE) 소재 생명공학 연구소 최고경영자로 재직 중인 황우석 박사. UAE 바이오테크 페이스북 영상 캡처

줄기세포 논문 조작으로 논란을 빚었던 황우석 박사가 아랍에미리트연합(UAE) 국적을 취득하면서 한국 국적을 상실한 것으로 전해졌다.8일 전자관보와 일요신문 등의 보도를 종합하면 청주출입국·외국인사무소가 지난 8월 13일 고시한 관보에 실린 국적상실자 명단에 충남 부여군의 1953년생 ‘황우석’씨의 이름이 올라와 있다.황 박사의 출생지와 나이, 현재 몸담은 연구 기관 등을 종합해 볼 때 황 박사와 동일 인물로 추정된다.‘황우석’씨가 한국 국적을 상실한 것은 지난 4월 9일로, 외국(UAE) 국적 취득에 따른 국적 상실로 나와 있다.국적법 15조에 따라 대한민국 국민이 자진해서 외국 국적을 취득하면 대한민국 국적을 상실한다.UAE는 외국인 거주자 비율이 전 세계에서 가장 높은 편인데도 외국인 이민을 거의 받지 않는 것으로 알려져 있다. UAE는 2021년부터 과학자, 의사, 투자자 등을 대상으로 제한적으로 이민을 허용했다. UAE 국적을 취득하려면 통치자나 왕세자, 정부 기관 등의 추천을 받아야 하는 것으로 알려졌다.황 박사는 현재 UAE 아부다비에 있는 ‘UAE 바이오테크’ 연구소 최고경영자(CEO)로 재직 중이다.연구소 홈페이지에 CEO로 소개돼 있는 황 박사는 인사말에서 “저희의 사명은 생명공학의 힘을 활용해 동물 건강, 생물다양성, 지속가능성 분야의 현실적인 과제를 해결하는 것”이라며 “복제, 줄기세포 연구, 유전자 편집, 바이오뱅킹(생물자원 보관)을 통해 동물 건강, 생물다양성, 지속가능성의 현실적인 과제에 책임감 있고 탁월함을 추구하는 방식으로 접근하며, 과학을 실험실에서 삶의 현장으로 가져온다”고 밝혔다.일요신문은 황 박사가 아랍에미리트 왕족이자 잉글랜드 프로축구 맨체스터시티 구단주로도 잘 알려진 셰이크 만수르의 추천으로 국적을 취득한 것으로 추정했다.황 박사는 2024년 3월 발표한 낙타 복제 논문에서 “이번 프로젝트는 아랍에미리트 부총리 겸 대통령실 장관 셰이크 만수르의 후원으로 진행됐다. 아낌없는 지원과 격려, 지도에 깊이 감사드린다”고 밝힌 바 있다.또 넷플릭스 다큐멘터리 ‘킹 오브 클론’에서 셰이크 만수르를 자신의 상관이라고 칭했다.황 박사는 지난 8월 UAE 바이오테크 소셜미디어(SNS)에 올라온 영상에서 “내 비전은 UAE가 바이오테크 진보를 이끄는 중심지로 도약하는 것”이라며 “우리의 연구와 노력이 동물 건강과 농업 분야뿐만 아니라, 멸종 위기 종 보호, 생물 다양성 보전에도 기여할 수 있기를 바란다”고 영어로 말했다.아울러 UAE 정부 지원에 깊은 감사를 표하기도 했다. 그는 “UAE는 대담한 과학적 아이디어를 꽃피울 수 있는 환경을 조성해 줬다. 과학적 도전을 위한 든든한 기반이 됐다”면서 “UAE는 생명공학 미래를 이끌어갈 이상적인 장소”라고 강조했다.지난 6일 동물병원과 대학 간 협약서 체결 행사에도 직접 참석해 협약서 서명에 나서는 등 최근에도 활발한 활동을 이어가는 것으로 보인다.연구소 페이스북을 보면 현지 복장으로 여러 행사에 참석하는 모습도 눈에 띈다.황 박사는 2019년 무렵부터 UAE의 투자를 본격적으로 받기 시작한 것으로 알려져 있다. 논문 조작 사건으로 서울대 교수에서 파면된 뒤 그가 설립한 수암생명공학연구원은 2019년 8월 아부다비생명공학연구원으로 명칭을 바꿨다. 연구원은 2025년 12월 법인을 청산했다.황 박사는 2004·2005년 국제 학술지 사이언스에 낸 인간 배아줄기세포 논문으로 과학자로서 명성을 떨쳤으나 관련 논문이 조작으로 확인되면서 2006년 서울대에서 교수직이 파면됐다.2004년 해당 연구로 수상한 대한민국 최고과학기술인상(대통령상)이 22년 만인 올해 3월 취소되기도 했다.신진호 기자