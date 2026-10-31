logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

전 남친 집 찾아가 “몸에 불 지르겠다” 인화성 물질 뿌린 20대女…구속영장 기각

이보희 기자
입력 2026 10 31 22:04 수정 2026 10 31 23:06
기사 소리로 듣기
다시듣기
경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


헤어진 연인의 집을 찾아가 자신의 몸에 불을 지르겠다며 협박한 혐의를 받는 20대 여성에 대한 구속영장이 기각됐다.

서울남부지법 박찬석 부장판사는 31일 오후 스토킹처벌법 위반과 특수협박, 주거침입, 현주건조물방화예비 혐의를 받는 20대 여성 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 기각했다.

박 부장판사는 사건 경위와 잠정조치 전후 피해자의 구체적 태도, 두 사람의 교류 경과, 범행 양상과 피해 정도 등을 고려했다고 설명했다.

이어 A씨의 직업과 가정환경, 법정 진술 태도 등을 종합해 “현 단계에서 재범하거나 도주 또는 증거를 인멸할 염려는 없다고 판단된다”고 밝혔다.

A씨는 지난 29일 오후 7시 20분쯤 서울 구로구에 있는 전 연인인 20대 남성 B씨의 집을 찾아가 자신의 몸에 인화성 물질을 뿌리고 협박한 혐의를 받는다. 다행히 다친 사람은 없었다.

A씨는 B씨가 일본 여행 중이던 지난 26일부터 B씨의 지인들에게 소셜미디어(SNS) 메시지를 보냈다. 이 사실을 알게 된 B씨는 A씨를 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 지난 28일 추가 스토킹 신고를 접수한 뒤 A씨에게 접근금지 등 긴급응급조치를 내렸다. 그러나 A씨는 하루 만에 이를 위반하고 B씨의 집을 찾아갔다가 현행범으로 체포됐다.

두 사람은 그동안 여러 차례 서로를 교제 폭력과 스토킹으로 신고해온 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 A씨에 대해 위치추적 전자장치 부착과 유치장 유치 등 잠정조치를 신청했으나 기각된 것으로 파악됐다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
법원이 A씨의 구속영장을 기각한 이유는?
TodayBest

  1. 장항준 ‘왕사남2’ 주연 조정석 낙점…“출연료 800억 줘야”

    thumbnail - 장항준 ‘왕사남2’ 주연 조정석 낙점…“출연료 800억 줘야”

  2. ‘나혼산’으로 뜬 김민, 대선배 최민식에 ‘욕설’…첫 촬영이었는데

    thumbnail - ‘나혼산’으로 뜬 김민, 대선배 최민식에 ‘욕설’…첫 촬영이었는데

  3. “축복 속에서 행복한 결혼식 올려”…송지호, 깜짝 소식 전해졌다

    thumbnail - “축복 속에서 행복한 결혼식 올려”…송지호, 깜짝 소식 전해졌다

  4. 스마트워치 뜯어내고 보복살해…61세 강성은 얼굴 공개

    thumbnail - 스마트워치 뜯어내고 보복살해…61세 강성은 얼굴 공개

  5. 그냥 나왔다더니…대실 20분 만에 환불, 객실엔 샤워 흔적

    thumbnail - 그냥 나왔다더니…대실 20분 만에 환불, 객실엔 샤워 흔적

  6. “어머니가 봐주면 공짜”…산후조리원 350만원 아깝다는 남편, 서운한가요?

    thumbnail - “어머니가 봐주면 공짜”…산후조리원 350만원 아깝다는 남편, 서운한가요?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved