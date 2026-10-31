“3번 만난 女와 왜”…천안 日 여성 살해 동기 “성범죄 가능성 열어둬”

천안에서 알고 지낸 일본인 여성 살해한 혐의로 30대 남성이 법정으로 출석하고 있다. 독자 제공

충남경찰청 전경. 충남경찰청 제공

충남 천안에서 일본인 20대 여성을 살해한 혐의로 구속된 30대 남성이 주장하는 범행 이유를 두고 의문이 커지고 있는 가운데 경찰이 성범죄 가능성까지 염두에 두고 수사 중인 것으로 알려졌다.31일 연합뉴스에 따르면 일본 국적의 20대 여성 B씨는 숨진 채 발견됐을 당시 상체에 아무것도 입지 않은 상태였던 것으로 파악됐다.살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨는 지난 28일 오후 4시 20분쯤 충남 천안시 서북구 두정동의 한 오피스텔에서 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다. 범행 직후 100㎞ 이상 떨어진 전북 전주로 도주했으나 다음 날 새벽 경찰에 검거됐다.A씨는 경찰 조사에서 주식 투자로 약 500만원의 손실을 본 뒤 스스로 목숨을 끊을 결심했다고 진술한 것으로 전해졌다. 이어 혼자 죽는 것이 두려워 B씨와 함께 목숨을 끊으려 했다는 취지로 범행 이유를 설명했다.단기 아르바이트를 하며 생활해 온 A씨는 별다른 직업이 없는 상태였던 것으로 조사됐다.하지만 A씨의 진술만으로는 범행 동기를 납득하기 어렵다는 지적이 나오고 있다. 불과 세 차례 만난 B씨를 함께 죽을 대상으로 삼았다는 점과 범행 이후 전주까지 도주한 이유 등 석연치 않은 부분이 적지 않기 때문이다.특히 B씨가 사망 당시 상의를 걸치지 않은 상태였다는 사실이 확인되면서 성적 목적에 따른 범행 가능성에도 관심이 쏠린다.수사 초기 관할 경찰서는 이번 사건이 성범죄와는 무관하다는 입장을 밝혔으나, 피해자의 발견 당시 상태에 관한 추가 확인 요청이 이어지자 “성범죄 가능성도 열어두고 다각도로 수사하고 있다”고 밝혔다.경찰은 A씨의 휴대전화 포렌식 등을 진행하며 진술의 신빙성과 구체적인 범행 경위를 파악하는 데 주력하고 있다.수사 과정에서 B씨는 지난 9월 한국에서 A씨를 만났으며, 이달 중순 단기 체류 자격으로 다시 입국한 사실도 확인됐다. 사건이 발생한 날은 두 사람이 세 번째로 만난 날이었다.두 사람은 연인 사이는 아니었던 것으로 조사됐다. 스토킹과 관련해 신고가 접수된 이력도 없는 것으로 파악됐다.이들이 처음 알게 된 경로는 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. A씨가 경찰에 만남의 경위를 설명했지만, B씨의 휴대전화가 잠금 상태여서 이를 뒷받침할 객관적인 자료를 확보하지 못한 상황이다.일본 현지에서도 이번 사건에 대한 보도가 이어지고 있다. NHK와 교도통신 등 주요 언론이 사건을 잇달아 전하며 자국민 피해 소식을 비중 있게 다뤘다.B씨 유족은 전날 경찰과 면담하는 자리에서 A씨에 대한 엄중한 처벌을 요구한 것으로 알려졌다.이보희 기자