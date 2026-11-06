logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

의료진 상대로 또 흉기난동…만취한 환자, “안 낫는다”며 흉기 위협

윤예림 기자
입력 2026 11 06 18:49 수정 2026 11 06 19:34
기사 소리로 듣기
다시듣기
경찰 자료 이미지. 서울신문 DB
경찰 자료 이미지. 서울신문 DB


진료에 불만을 품고 의료진을 흉기로 위협한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 가평경찰서는 6일 특수협박과 특수공무집행방해 등 혐의로 60대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 전날 오전 11시쯤 가평군 설악면의 한 의원에서 의사와 간호사에게 욕설하고 흉기를 휘둘러 위협한 혐의를 받는다.

또 신고를 받고 출동한 경찰관에게 “칼 들고 있으니 덤벼”라고 위협하고 순찰차에 헬멧을 던져 파손한 혐의도 있다.

A씨는 해당 의원에서 진료받았는데도 증상이 더 심해졌다며 진통제 투여를 요구한 것으로 전해졌다.

당시 A씨는 술에 취한 상태였는데, 면허 없이 운전해 병원을 찾은 것으로 알려졌다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었다.

경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청하고 자세한 범행 경위를 조사할 방침이다.

앞서 지난 4일에는 서울 신촌 세브란스병원 진료실에서 50대 여성이 흉기를 휘둘러 정신건강의학과 교수가 다치는 사건이 발생했다.

윤예림 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 의원에서 흉기로 위협한 이유는 무엇인가?
TodayBest

  1. 안재욱 작심발언 “딸 운동회서 ‘시끄럽다’ 민원”…지난해 경찰 345번 출동했다

    thumbnail - 안재욱 작심발언 “딸 운동회서 ‘시끄럽다’ 민원”…지난해 경찰 345번 출동했다

  2. 12년 전 헤어진 첫사랑과…신민아, 결혼 후 ‘깜짝 소식’ 전해졌다

    thumbnail - 12년 전 헤어진 첫사랑과…신민아, 결혼 후 ‘깜짝 소식’ 전해졌다

  3. 남미서 뺑소니에 숨진 33세 한국인…세계일주 유튜버 ‘진쓰레블’이었다

    thumbnail - 남미서 뺑소니에 숨진 33세 한국인…세계일주 유튜버 ‘진쓰레블’이었다

  4. “옥주현, 180억 대부업체 대출 추정…연이자만 20억 이상” 변호사 분석

    thumbnail - “옥주현, 180억 대부업체 대출 추정…연이자만 20억 이상” 변호사 분석

  5. “딸은 메타, 아들은 엔비디아”…용돈 1만달러 받는 여배우

    thumbnail - “딸은 메타, 아들은 엔비디아”…용돈 1만달러 받는 여배우

  6. 66만 유튜버, 임성한 작가 집에서 2주간 사육당했다

    thumbnail - 66만 유튜버, 임성한 작가 집에서 2주간 사육당했다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved