logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

한밤중 서울서 지인 흉기로 찌르고 도주한 중국인…긴급체포

윤예림 기자
입력 2026 11 06 23:09 수정 2026 11 06 23:43
기사 소리로 듣기
다시듣기
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


서울 광진구에서 지인을 흉기로 찌르고 달아난 40대 중국인이 경찰에 붙잡혔다.

6일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 40대 중국인 남성 A씨를 살인미수 혐의로 긴급체포해 조사 중이다.

A씨는 이날 새벽 2시 40분쯤 광진구 자양동 길거리에서 중국인 지인 B씨의 팔과 다리를 흉기로 수차례 찔러 다치게 한 혐의를 받는다.

두 사람은 다른 일행과 함께 술자리를 하다가 말다툼을 벌인 것으로 조사됐다.

B씨는 병원으로 이송돼 치료를 받았으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

A씨는 범행 직후 현장에서 도주했다가 2시간여 후인 오전 4시 50분쯤 경찰서를 직접 찾아 자수했다. 경찰은 A씨를 긴급체포했다.

경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

윤예림 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 B씨를 흉기로 찌른 이유는 무엇인가?
TodayBest

  1. 안재욱 작심발언 “딸 운동회서 ‘시끄럽다’ 민원”…지난해 경찰 345번 출동했다

    thumbnail - 안재욱 작심발언 “딸 운동회서 ‘시끄럽다’ 민원”…지난해 경찰 345번 출동했다

  2. 12년 전 헤어진 첫사랑과…신민아, 결혼 후 ‘깜짝 소식’ 전해졌다

    thumbnail - 12년 전 헤어진 첫사랑과…신민아, 결혼 후 ‘깜짝 소식’ 전해졌다

  3. 남미서 뺑소니에 숨진 33세 한국인…세계일주 유튜버 ‘진쓰레블’이었다

    thumbnail - 남미서 뺑소니에 숨진 33세 한국인…세계일주 유튜버 ‘진쓰레블’이었다

  4. “옥주현, 180억 대부업체 대출 추정…연이자만 20억 이상” 변호사 분석

    thumbnail - “옥주현, 180억 대부업체 대출 추정…연이자만 20억 이상” 변호사 분석

  5. “딸은 메타, 아들은 엔비디아”…용돈 1만달러 받는 여배우

    thumbnail - “딸은 메타, 아들은 엔비디아”…용돈 1만달러 받는 여배우

  6. 66만 유튜버, 임성한 작가 집에서 2주간 사육당했다

    thumbnail - 66만 유튜버, 임성한 작가 집에서 2주간 사육당했다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved