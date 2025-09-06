logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

복권 당첨금 2조5천억원 ‘역대급 잭폿’ 임박…美 파워볼 들썩

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025 09 06 22:28 수정 2025 09 06 22:28
기사 소리로 듣기
다시듣기
5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 호손시에 있는 주류 매장에 복권을 사려는 긴 줄이 이어지는 가운데, 전광판에 파워볼 복권 누적 1등 당첨금이 18억 달러라고 적혀 있다. 2025.9.5 호손 AP 연합뉴스
5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 호손시에 있는 주류 매장에 복권을 사려는 긴 줄이 이어지는 가운데, 전광판에 파워볼 복권 누적 1등 당첨금이 18억 달러라고 적혀 있다. 2025.9.5 호손 AP 연합뉴스


누적 1등 당첨금 최고 18억 달러, 약 2조 5000억원짜리 ‘역대급 잭폿’이 터지기 일보 직전이다.

5일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 오는 6일 밤 추첨을 앞둔 파워볼 복권은 지난 5월 31일 이후 42회 연속으로 당첨자가 나오지 않고 있다.

이번 파워볼 복권의 당첨금은 2022년 11월 7일 캘리포니아에서 나온 20억 4000만 달러에 이어 두 번째로 높은 액수다.

6일 추첨에서 당첨자가 1명일 경우 연금형으로는 약 18억 달러, 일시금으로는 약 8억 2640만달러(1조 1500억원)를 받게 된다.

이번에도 1등 당첨자가 나오지 않으면 파워볼의 누적 당첨금은 미국 역사상 최고액이 된다.

파워볼은 메가 밀리언스와 함께 미국 복권시장을 양분하는 대표 복권으로, 이번 회차의 1등 당첨 확률은 2억 9220만분의 1이다.

파워볼 33년 역사상 10억 달러가 넘는 잭폿은 6차례가 나온 바 있다.

권윤희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

    thumbnail - 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

  2. “잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

    thumbnail - “잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

  3. “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

    thumbnail - “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

  4. 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

    thumbnail - 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

  5. ‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

    thumbnail - ‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

  6. 49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다

    thumbnail - 49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved