“성경험 없지만” 19금영상 찍어 1400억 번 20대女 통 큰 기부 행진

미국 플로리다 출신의 성인 모델이 파격적인 기부 활동으로 주목받고 있다.13일 미국 온라인 매체들에 따르면 성인용 콘텐츠 모델 소피 레인(21)은 활동을 시작한 지 불과 2년 만에 1억 달러(약 1450억원)에 달하는 누적 수익을 올렸다.틱톡과 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에서만 2100만명 이상의 팔로워를 보유한 그는 성인용 콘텐츠 업계에서 압도적인 지지를 받고 있다.그의 화려한 성공 뒤에는 불우한 어린시절이 있다.레인은 인터뷰에서 정부 식료품 지원 프로그램으로 끼니를 해결했던 과거를 털어놨다. 이러한 배경은 그가 성공 후 자선활동에 적극 나서는 계기가 됐다.그는 지난달 30일 하루 전체 수익인 12만 1000달러(약 1억 7500만원)를 미국 최대 식량지원 단체 ‘피딩 아메리카’에 기부했다. 이는 약 120만명분의 식사를 제공할 수 있는 금액이다.앞서 8월에는 유명 유튜버의 식수 지원 프로젝트에 100만 달러(약 14억 5000만원)를 기부해 화제가 됐다.최근에는 미국 정부 셧다운으로 저소득층 음식 지원 프로그램이 중단되자, SNS를 통해 도움이 필요한 사람들에게 직접 송금하겠다고 나서기도 했다.레인은 고수위 성인용 콘텐츠 제작자임에도, 본인은 성 경험이 없으며 첫 경험은 결혼 후 남편과 하고 싶다고 공개적으로 밝혀 화제를 모았다.미국 매체들은 이러한 대조적인 이미지가 오히려 그의 독특한 캐릭터를 형성하며 인기를 끌어올리는 요소가 되고 있다고 분석했다.유명 성인용 콘텐츠 플랫폼 수익 1위 자리를 넘보는 레인은 올해 말까지 1억 1000만 달러(약 1595억 원)의 누적 매출을 기록할 전망이다. 그는 또 다른 대규모 기부 캠페인을 준비 중인 것으로 알려졌다.레인은 “사람들은 겉모습만으로 빠르게 판단하지만, 인정받기 위해 기다리기만 해서는 아무것도 얻을 수 없다”며 “남이 시키기 전에 먼저 좋은 일을 하고 끊임없이 노력하는 것이 진정한 선한 영향력이라는 걸 보여주고 싶다”고 밝혔다.그녀는 “어려운 환경에서 자란 경험이 있기에 이제는 여유가 생긴 만큼 도움이 필요한 사람들을 돕고 싶다”며 “내게 보여준 모든 관심에 감사할 뿐”이라고 덧붙였다.권윤희 기자