“500엔 대신 ‘500원’ 한국 동전 내고 가” 일본서 피해 속출

20일 일본 FNN에 따르면 음식점·주유소 등 현금 결제가 많은 업종을 중심으로, 손님이 계산 시 500엔(약 4700원) 대신 500원짜리 동전을 내는 사례가 전국적으로 보고되고 있다. 2025.11.20 FNN 화면

일본에서 500엔 동전 대신 한국의 500원 동전을 사용하는 사례가 다시 늘고 있다는 보도가 나왔다.20일 일본 FNN에 따르면 음식점·주유소 등 현금 결제가 많은 업종을 중심으로, 손님이 계산 시 500엔(약 4700원) 대신 500원짜리 동전을 내는 사례가 전국적으로 보고되고 있다.도쿄 신주쿠구 신오쿠보의 우동 가게 ‘이요지’는 대표적인 피해 매장으로 꼽힌다.점주 이토 다카시(69)씨는 “500원이 500엔과 겉모습이 비슷해 손님이 놓고 가면 즉시 알아보기 어렵다”며 “지난 10년간 약 15건의 동일 피해가 있었다”고 밝혔다.20일 기준 원·엔 환율은 9.33원으로, 500원을 500엔으로 오인해 받으면 매장에 즉각 손해가 발생한다.특히 혼잡한 시간대에는 손님이 쟁반에 동전을 올려두고 곧바로 자리를 뜨는 데다 직원이 확인할 틈도 없어, 500원짜리 동전이 섞여 들어가는 일이 반복되고 있다는 설명이다.점주는 “눈이 좋지 않아 구별이 쉽지 않다”고도 털어놨다.비슷한 사례는 미야기현 오사키시의 주유소, 후쿠시마현 니혼마쓰시의 라면집 등지에서도 보고됐다.후쿠시마의 한 피해 라면집 점주는 “식재료값도 오르는 상황이라 충격이 컸다”며 “당시 500원을 낸 사람은 일본인이었고, 아무렇지 않게 꺼내는 걸 보면 상습이 아닐까 싶다”고 말했다.관광업 종사자들 사이에서는 “한국과 일본을 함께 방문하는 외국인 관광객이 동전을 잘 몰라 내는 일도 있다”는 증언도 나오고 있다.500원·500엔 동전 혼용 문제는 과거에도 논란을 일으킨 바 있다.1999년에는 500원 동전 일부를 깎아 무게를 500엔과 똑같이 맞춘 뒤 자판기에 넣고 거스름돈을 챙기는 범죄가 잇따르자, 일본 정부는 신형 500엔 동전 발행과 자판기 개선 등 대응책을 마련했다.권윤희 기자