“인종차별 겪고 15㎏ 쪘다” 충격 고백한 걸그룹 멤버

사진=유튜브 ‘고은언니 한고은’ 캡처

걸그룹 ‘레드벨벳’의 메인 보컬 웬디가 가슴 아픈 유학 시절 비화를 공개했다.웬디는 지난 26일 공개된 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에 게스트로 출연해 캐나다 유학 시절을 회상했다. 먼저 유학을 결심하게 된 계기에 대해 “캐나다에 다녀온 언니가 너무 밝아진 모습을 보고 나도 유학 가고 싶다고 부모님께 말했었다”고 밝혔다.그는 “초등학교 5학년이 되자마자 가서 영어를 하나도 못했다”며 “외국인 홈스테이 집에 있었는데 누가 말을 걸어도 못 알아들었다”고 전했다.이어 “2~3년 뒤에 토론토로 전학 갔는데 영어 레벨도 다르고 애들이 엄청 도도하더라. 그때부터 인종차별이 시작돼서 화장실에서 밥 먹었다”고 고백해 충격을 안겼다.인종차별을 당했다는 웬디는 “친구들한테 같이 놀아도 되냐고 물으면 한국인이라서 안 된다며 거절하더라”며 “맨날 옷장 들어가서 울고 밥도 혼자 화장실에서 혼자 먹었다”고 당시 상황을 설명했다.어린 나이에 감당하기 힘든 정서적 고립을 겪으며 그의 캐나다 유학 생활은 완전히 바뀌게 됐다. 그는 “공부 안 하고 친구 사귀기에 바빴다. 스타일도 바뀌고 미친 듯이 밥만 먹어서 1년 만에 10kg 이상 쪘다”고 밝혔다. 결과적으로 유학 기간 체중은 15kg 이상 불어났다.웬디는 시간이 흘러 가족을 만나는 날 반만 탈색한 머리에 해골 넥타이, 찢어진 청바지를 입고 완전히 딴 사람이 되어 나타났다. 그는 “나중에 공항에서 엄마랑 언니를 만나러 갔는데 살이 15kg 이상 찌니까 못 알아보더라. 왜 이렇게 된 거냐고 물었다”며 가족조차 당황케 했던 당시의 모습을 전했다.강경민 기자