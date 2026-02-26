공개 직후 1위 싹쓸이…시즌4 대박에 ‘유퀴즈’까지 출연하는 ‘넷플릭스 드라마’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘브리저튼4’ 예고편 캡처

한국계 호주인 배우 하예린. 넷플릭스 오리지널 ‘브리저튼4’ 예고편 캡처

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘브리저튼4’ 포스터

넷플릭스 오리지널 ‘브리저튼’ 시즌4가 전 세계적인 인기를 이어가고 있는 가운데 시리즈 최초의 한국계 주연을 맡은 배우 하예린이 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한다.26일 tvN에 따르면 하예린은 3월 초 ‘브리저튼4’ 홍보를 위해 입국해 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 녹화를 진행할 예정이다.방송에서는 ‘브리저튼4’ 촬영 비화는 물론, 지금까지 배우로서 걸어온 여정에 관한 이야기가 다뤄질 것으로 보인다.원로배우 손숙의 외손녀로도 알려진 하예린은 2019년 ABC TV 시리즈 ‘리프 브레이크’로 데뷔했으며, 2022년 스티븐 스필버그가 제작한 드라마 ‘헤일로’를 통해 얼굴을 알렸다.‘브리저튼’은 가상의 19세기 영국 사교계를 배경으로 브리저튼 가문의 8남매가 진실한 사랑을 찾아가는 과정을 그린 넷플릭스의 간판 오리지널 시리즈다.2020년 공개된 시즌1은 공개 4주 만에 8200만 가구 시청을 기록하며 당시 넷플릭스 역대 시청 기록 1위에 오르기도 했다.시즌4는 브리저튼 가문의 둘째 아들이자 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트(루크 톰슨 분)가 가면무도회에서 만난 은빛 드레스의 여인에게 빠져들며 진정한 사랑을 찾아가는 이야기를 담는다.하예린은 극 중 베네딕트와 사랑에 빠지는 소피 백 역을 맡았다. 소피는 귀족의 사생아로 태어나 하녀로 살아가지만, 당차고 재치 있는 매력을 지닌 인물이다.신분을 숨긴 채 무도회에 등장한 소피는 베네딕트와 강렬한 로맨스를 그리며 계급을 뛰어넘는 사랑의 의미를 보여준다.‘브리저튼4’ 파트1은 지난달 29일 공개 직후 3970만 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하며 넷플릭스 글로벌 TV쇼 영어 부문 1위에 올랐고, 2주 연속 정상을 지켰다. 특히 총 93개국에서 10위권에 진입하며 화제성을 입증했다.26일 오후 5시 파트2가 공개된 가운데 ‘브리저튼4’의 흥행 열기가 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자