‘이 나라’ 과일 유명한데…“발톱 파내던 칼로 손질” 관광객 ‘경악’ [월드픽]

태국의 한 노점상이 주방용 칼로 발톱을 정리하는 모습이 외국인 관광객에게 포착돼 온라인상에 퍼져 논란이 일고 있다. 인스타그램

태국의 한 노점상이 주방용 칼로 발톱을 정리하는 모습이 외국인 관광객에게 포착돼 온라인상에 퍼져 논란이 일고 있다.31일(현지시간) 더타이거에 따르면 최근 한 러시아인 관광객은 자신의 인스타그램에 태국을 방문해 찍은 영상을 올렸다. 해당 영상은 조회수 82만회를 넘기며 화제를 모았다.영상에는 한 여성 노점상이 주방용 칼을 이용해 발톱을 파내는 듯한 모습이 담겼다. 이를 촬영한 러시아인 관광객은 비꼬는 문구와 함께 영상을 올렸다.그는 러시아어로 “과일 썰 사람 있나요? 칼은 이제 자유롭게 사용할 수 있어요. 혹시 모르니까요”라고 적었다. 또 다른 게시물에는 “태국과 태국의 다양한 음식에 신의 축복이 있기를”이라는 풍자적인 문구를 덧붙였다.영상을 본 러시아 누리꾼들은 해당 노점상의 위치를 알려달라며 불쾌감을 드러냈다. 한 누리꾼은 “정확히 어디인지 알려달라. 실수로라도 그 근처에 가지 않도록 위치를 공유해달라”고 댓글을 남겼다.또 다른 누리꾼은 “이 영상을 보고 어떤 기분인지 말로 표현하기조차 어렵다”고 비난했다.여행 중 과일을 사 먹는 대신 직접 손질하겠다는 반응도 나왔다. 한 누리꾼은 “과일을 직접 깎고 자를 수 있도록 여행할 때마다 개인 칼을 챙기거나 현지에서 하나 사야겠다고 생각한 게 옳았다”고 적었다.태국을 자주 찾는다는 또 다른 러시아인 관광객은 남편에게 하는 당부를 소개하기도 했다.그는 “태국에 갈 때마다 남편에게 주방 쪽은 쳐다보지도 말고 그냥 지나가라고 한다. 보고 있으면 이런 장면을 반드시 보게 되기 때문”이라고 말했다.이번 영상은 외국인 관광객들에게 인기가 높은 태국 길거리 음식점의 식품 위생 관리 실태에 대한 논란으로도 번지고 있다.하승연 기자