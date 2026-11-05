500만원 들여서라도 “부모와 손절합니다”…이런 2030 급증한 이유 [월드픽]

日서 부모와 인연 끊는 ‘가족 정리’ 상담 급증

일본 도쿄의 한 공원. 연합뉴스

AI로 생성한 기사 관련 이미지.

일본에서 부모의 수발을 들 수 없거나 친족과 관계를 끊고 싶다는 등의 이유로 부모·자식 간 인연을 정리하는 이른바 ‘가족 정리’(家族じまい) 상담이 급증하고 있다.고령자 생애 지원 등을 제공하는 사단법인 LMN에 따르면 가족 정리 관련 상담 건수는 2022년 1~3월 55건에서 올해 1~3월 320건으로 늘었다고 요미우리TV가 지난 3일 보도했다.이는 4년 만에 약 6배나 폭증한 수치로, 전체 상담의 80%는 가족과의 절연에 관한 내용이었다.가족 정리 관련 상담자의 연령대와 고민 유형의 변화도 눈에 띈다.과거에는 60~70대 고령층이 부모의 과잉간섭이나 간병 문제로 상담하는 사례가 주를 이뤘으나, 최근에는 20~30대 젊은 세대의 상담이 급증해 전체의 40%를 차지했다. 대부분 부모의 방임이나 정서적 학대, 가정폭력 등에 오랫동안 고통받은 경우다.LMN은 “폭언이나 과도한 간섭으로 자녀에게 상처를 준 부모가 사과나 과오 인정 없이 간병 부담만 전가하려는 무책임한 태도를 더 이상 용납하지 않겠다는 의식이 확산한 결과”라고 분석했다.이에 따라 대행업체에 비용을 지불하고 부모의 간병, 입원, 장례 절차 등을 맡긴 뒤 부모와 완전히 연락을 끊는 사례가 늘고 있다.대행 서비스 이용료는 LMN 기준 초기 등록비 55만엔(약 470만원)에 4시간 기준 회당 1만 1000엔(약 9만 4000원) 수준이다. 업체는 이 시간 동안 정기 방문부터 긴급 상황 대응, 시설 입소 절차까지 폭넓게 지원한다.서비스 이용 빈도는 평균 월 1~1.5회에서 많게는 월 10회에 달한다. LMN은 “의뢰하는 사람들 중에는 가족과 완전히 인연을 끊고 다시는 얼굴을 마주치지 않기를 바라는 이도 있다”고 전했다.엔도 히데키 LMN 대표는 만만치 않은 비용에도 대행 서비스를 이용하는 이유에 대해 “매일 같이 이어지는 연락과 걱정거리에서 벗어나 해방되고 싶다는 절박함 때문”이라며 “연락을 무시했을 때 부모가 어떤 행동을 할지 모른다는 공포감과 함께, 관계가 파탄 났음에도 부모를 완전히 방치하지 못하는 마음이 복합적으로 작용한다”고 설명했다.요미우리TV는 “가족을 안도감을 주는 존재이자 돌아갈 장소로 인식하는 시각이 여전한 한편, 부모와 자식 간 인연을 정리하고 관계를 끝내는 선택을 하는 사례도 증가하고 있다”고 전했다.윤예림 기자