“‘이런 사람’에게 최대 272억 드립니다” 파격 제안…美 무슨 일 [월드픽]

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 미국 조지아주 페리의 가디언 센터스 오브 조지아에서 열린 유세에서 연설하고 있다. 2026.10.28. AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 미국 조지아주 페리의 가디언센터스 오브 조지아에서 열린 선거 유세에서 연설하고 있다. 2026.10.28. AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 백악관 연회장 건설 현장에서 취재진과 만나 발언하고 있다. AFP 연합뉴스

미국 정부가 이란의 핵 프로그램과 관련한 정보를 제공하는 사람에게 최대 2000만 달러(약 272억 8000만원)의 포상금을 지급하겠다고 밝혀 눈길을 끌고 있다.6일(현지시간) AFP통신에 따르면 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 국무부의 ‘정의에 대한 보상’(Rewards for Justice) 프로그램이 “이란 핵 프로그램에 관한 정보에 대해 최대 2000만 달러의 포상금과 이주 지원을 제시하고 있다”고 밝혔다.대상은 이란의 핵 과학자와 관련 종사자, 핵 프로그램에 필요한 기술과 역량, 관련 조직 및 인력 등이다. ‘정의에 대한 보상’은 1984년 국무부 국가안보 포상 프로그램에 따라 만들어졌으며 미국인의 생명과 이익을 보호하는 정보에 포상금을 지급한다.국무부는 성명에서 이란이 국제원자력기구(IAEA)의 안전조치 의무를 지키지 않아 IAEA가 원심분리기 등 핵심 부품의 생산량과 재고를 더 이상 지속적으로 파악할 수 없게 됐다고 지적했다.같은 날 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란전 전쟁의 정당성을 거듭 주장하고 나섰다. 그는 이날 플로리다주 웨스트팜비치에서 “우리는 지금 그들(이란)과 협상하고 있다. 그들은 합의를 몹시 원한다”며 이란이 8개월에 걸친 전쟁으로 경제와 군사력에 심각한 피해를 입었다고 말했다.이어 “우리가 이란을 공격하지 않았다면 오늘날 이스라엘은 없었을 것”이라며 “그들(이란)이 핵을 가졌다면 핵을 사용했을 것이다. 그들은 중동을 완전히 파괴했을 것”이라고 강조했다.트럼프 대통령은 미군이 이란 핵 프로그램을 사실상 완전히 파괴했다고 여러 차례 말해 왔다. 그러면서도 이달 2일 폭스뉴스 인터뷰에서는 이란과 합의에 이르지 못하면 이란 중부 나탄즈 인근 지하 핵시설인 ‘픽액스 마운틴’(Pickaxe Mountain·곡괭이산)을 타격해야 할 수도 있다고 말했다.도널드 트럼프 행정부가 해당 프로그램을 통해 이란 관련 정보에 포상금을 내건 것은 이번이 처음은 아니다. 앞서 지난 3월에는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 주요 지도자 10명에 관한 정보를 제공하는 사람에게 최대 1000만 달러와 미국 이주 기회를 제시했다.제보를 원하는 사람은 암호화된 익명 네트워크인 토르(Tor)를 이용하거나 보안 메신저 시그널(Signal), 텔레그램(Telegram)을 통해 정보를 전달할 수 있다. 미국 정부는 이란 국민의 제보를 유도하기 위해 신변 보호와 이주 가능성도 내걸었다.하승연 기자