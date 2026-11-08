“107년간 이런 지진 없었다” 한밤중 日 덮친 ‘공포’…“또 터질 수도” 경고 [포착]

日 시즈오카현 서부서 규모 5.7 지진

진도 5강 흔들림…“2~3일간 큰 지진 주의”

8일 오전 1시 4분쯤 시즈오카현 서쪽에서 규모 5.7의 지진이 발생했다. 지진으로 인해 아이치현 도요하시시의 한 자동차 판매점 유리가 깨졌다. NHK 보도화면 캡처

8일 오전 1시 4분쯤 시즈오카현 서쪽에서 규모 5.7의 지진이 발생했다. 기상청 제공

8일 오전 1시 4분쯤 시즈오카현 서쪽에서 규모 5.7의 지진이 발생했다. 지진으로 인한 피해가 발생한 모습. SBC 신에츠방송 보도화면 캡처

8일 새벽 일본 시즈오카현에서 규모 5 이상의 지진이 발생한 가운데, 107년 만에 처음으로 시즈오카현 서부를 진원으로 하는 진도 5강의 흔들림이 관측됐다. 다만 일본 기상청은 난카이 해곡 대지진과는 관계가 있을 가능성이 낮다고 밝혔다.일본 기상청에 따르면 이날 오전 1시 4분쯤 시즈오카현 서쪽에서 규모 5.7의 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 40㎞였으며, 쓰나미는 발생하지 않았다.이번 지진으로 인해 아이치현 지타시에서 진도 5강의 흔들림이 관측됐다. 진도 5강은 대부분의 행동에서 지장을 느끼고, 고정되지 않은 가구가 넘어질 수 있는 정도다.일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 규모와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체 등의 흔들림 정도를 수치로 나타낸 상대적 개념이다.이번 지진의 진원지인 시즈오카현 서부와 바로 옆 아이치현 동부에서는 수년에 한 번씩 규모 5 안팎의 지진이 발생하지만, 진도 3 이상의 흔들림이 관측된 것은 최근 10년간 6번에 불과하다.특히 시즈오카현 서부를 진원으로 하는 지진으로 진도 5강을 관측한 것은 1919년 통계 집계 이래 처음이며, 아이치현에서 진도 5강을 관측한 것은 1997년 3월 이후 29년 만이다.아이치현 세토시, 한다시, 가리야시, 도요타시, 신시로시, 도카이시, 미요시시, 도고초, 시즈오카현 하마마쓰시 하마나구, 기후현 에나시, 나가노현 우루기무라에서는 진도 5약의 흔들림이 감지됐다.이번 지진으로 부상자도 발생했다. NHK 등에 따르면 아이치현 내에서는 최소 12명이 머리를 부딪히거나 넘어지는 등의 부상을 입었다. 시즈오카현에서도 3명이 다친 것으로 전해졌다.도카이도 신칸센은 이즈오카와 기후현 하시마 구간에서 속도를 줄여 운행하면서 지연이 발생했으며, 일부 재래선은 이날 첫차부터 운행을 중단했다.일본 기상청은 이날 새벽 기자회견을 열고 “앞으로 1주일 정도는 최대 진도 5강 정도의 지진에 주의가 필요하다”며 “특히 앞으로 2~3일 정도는 규모가 큰 지진이 발생할 가능성이 높다”고 당부했다.다만 이번 지진이 난카이 해곡 대지진과 관계가 있을 가능성은 낮은 것으로 보인다. 기상청은 “난카이 해곡 대지진과는 규모나 진원의 깊이, 메커니즘이 다르다”며 “관계가 없다고 말할 수 없지만 과도하게 두려워할 필요는 없다”고 전했다.난카이 해곡은 도쿄 인근 시즈오카현 스루가만에서 규슈 동쪽 휴가나다해역까지 약 700㎞에 이른다. 이 난카이 해곡에선 약 100~150년 주기로 규모 7~8의 강진이 발생해 왔다.일본 정부는 지난해 9월 향후 30년 내 난카이 해곡 대지진이 발생할 확률을 ‘지난해 1월 1일 기준으로 80% 정도로 본다’고 발표했다.윤예림 기자