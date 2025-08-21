[서울데이터랩]맨틀 스카이 프로토콜 레오 하락률 상위 종목 분석

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가장 큰 하락률을 기록한 종목은 맨틀(MNT)이다. 맨틀은 3.99% 하락하여 현재 1,851원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 6조 2,322억 원이다. 맨틀은 블록체인 기반의 플랫폼으로, 다양한 분산 애플리케이션을 지원하며, 특히 스마트 계약 기능을 통해 개발자들에게 많은 관심을 받고 있다.스카이 프로토콜(SKY)은 1.29% 하락하면서 현재 96원에 거래 중이다. 시가총액은 약 2조 537억 원으로, 스카이 프로토콜은 데이터 관리와 보안을 중점으로 한 플랫폼이다. 이 시스템은 데이터 소유권을 사용자에게 돌려주는 것을 목표로 하며, 블록체인 기술을 통해 데이터의 투명성과 보안을 강화한다.레오(LEO)는 0.74% 하락했다. 현재 거래 가격은 1만 3,343원이며, 시가총액은 약 12조 3,165억 원에 이른다. 레오는 암호화폐 거래소에서의 수수료를 줄이기 위한 토큰으로 활용되며, 사용자들에게 다양한 혜택을 제공한다.한편, XDC 네트워크(XDC)는 0.61% 하락하여 114원에 거래되고 있다. 시가총액은 약 2조 343억 원이다. XDC 네트워크는 기업 간 트랜잭션을 효율적으로 처리할 수 있는 블록체인 플랫폼으로, 빠른 거래 속도와 낮은 수수료로 주목받고 있다.같은 시각, 모네로(XMR)는 0.36% 하락하여 현재 36만 9,836원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 6조 8,222억 원이다. 모네로는 익명성을 중시하는 개인 정보 보호 중심의 암호화폐로, 사용자 프라이버시를 강화하는 기술적 특징이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자