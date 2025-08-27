logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]엔케이 29.99% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 27 15:49 수정 2025 08 27 15:49
기사 소리로 듣기
다시듣기


27일 오후 15시 35분 엔케이(085310)(085310)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 엔케이는 장 중 54,694,112주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 293원 오른 1,270원에 마감했다.

한편 엔케이의 PER은 -63.50으로 마이너스 수치를 기록하였으며, ROE는 0.50%로 매우 낮은 수준을 보였다.

이어 상승률 2위 HD현대미포(010620)는 주가가 +14.59% 급등하며 종가 216,000원에 상승 마감했다. 상승률 3위 HD현대중공업(329180)의 주가는 521,000원으로 +11.32% 급등하며 우수한 실적을 기록했다. 상승률 4위 HD현대마린엔진(071970)은 +8.62% 상승하며 85,700원에 마감했다. 상승률 5위 비에이치(090460)는 +7.42%의 상승세를 보이며 종가 18,250원에 마감했다.

6위 노루홀딩스(000320)는 종가 31,800원으로 +7.07% 상승 마감했다. 7위 삼성중공업(010140)은 종가 22,000원으로 +6.80% 상승 마감했다. 8위 HD한국조선해양(009540)은 종가 369,500원으로 +6.48% 상승 마감했다. 9위 미원상사(002840)는 종가 148,300원으로 +6.46% 상승 마감했다. 10위 화인베스틸(133820)은 종가 1,696원으로 +5.93% 상승 마감했다.



이밖에도 모나미(005360) ▲5.83%, 주연테크(044380) ▲5.19%, 티에이치엔(019180) ▲5.02%, 더존비즈온(012510) ▲4.89%, HD현대마린솔루션(443060) ▲4.81%, 노루홀딩스우(000325) ▲4.78%, 일정실업(008500) ▲4.70%, 에이블씨엔씨(078520) ▲4.43%, 세진중공업(075580) ▲4.40%, 삼성E&A(028050) ▲4.17% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

    thumbnail - ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

  2. 이혜성, 전현무와 교제 당시 “개인적 성공에만 집중했었다”

    thumbnail - 이혜성, 전현무와 교제 당시 “개인적 성공에만 집중했었다”

  3. 박준형♥김지혜, 이혼 서류 작성…재산분할 갈등

    thumbnail - 박준형♥김지혜, 이혼 서류 작성…재산분할 갈등

  4. 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

    thumbnail - 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

  5. K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

    thumbnail - K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

  6. 인권위 “尹 방어권 보장하라” 의결…수사기관, 권고 수용

    thumbnail - 인권위 “尹 방어권 보장하라” 의결…수사기관, 권고 수용
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved