“시즌제는 망한다? 우린 예외”…또 ‘자체 최고’ 찍은 ‘19금 원작 드라마’

‘모범택시3’ 6화 최고 시청률 14.3%

원작 웹툰까지 덩달아 ‘대박’

배우 이제훈. SBS 제공

배우 이제훈. SBS ‘모범택시3’ 방송화면

드라마 ‘시그널’ 포스터. tvN 제공

SBS 금토드라마 ‘모범택시3’가 6화 만에 자체 최고 시청률 14.3%를 기록하며 ‘한국형 히어로 드라마’로서 입지를 공고히 했다.시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난 6일 방송된 ‘모범택시3’ 6화는 전국 가구 시청률 12.0%를 기록했으며 최고 시청률은 14.3%까지 치솟았다. 이는 시청률 11.6%를 기록했던 4화를 뛰어넘는 자체 최고 성적이다.이날 방송에서는 ‘무지개 운수’의 택시 기사 김도기(이제훈 분)가 ‘시신 없는 살인사건’의 진실을 쫓는 과정에서 승부조작 범죄에 접근하는 모습이 그려졌다. 특히 이제훈의 ‘타짜 도기’ 부캐(부캐릭터)와 통쾌한 ‘금융치료’ 복수 장면이 시청자들에게 시원한 카타르시스를 선사했다.억울한 피해자를 대신해 복수를 실행하는 사적 복수 대행극 ‘모범택시’는 시즌1이 최고 시청률 16%, 시즌2가 최고 시청률 21%를 기록하며 시즌제 드라마의 성공 모델로 자리 잡았다.전작의 성공을 이어받아 후속 시즌까지 흥행한 사례가 드문 국내에서 시즌3까지 파죽지세로 흥행하며 독보적인 신기록을 써 내려가고 있다는 평가다.드라마 흥행은 원작 웹툰으로까지 확산했다. 카카오엔터테인먼트에 따르면 카카오페이지 웹툰 ‘모범택시:Recall’의 주간 조회수는 ‘모범택시3’ 방영 첫 주(11월 17일~11월 23일)에 전주 대비 약 64배 증가했다.원작 웹툰 ‘모범택시’는 성매매 등 사회 비판적 내용과 유혈 장면을 노골적으로 표현해 청소년 이용 불가 등급을 받았으나, 드라마는 ‘사적 복수 대행’이라는 콘셉트를 살리면서도 수위를 조절해 대중적인 성공을 거두고 있다.‘갓도기 신드롬’을 일으킨 주연 배우 이제훈은 시즌2 활약을 바탕으로 ‘2023 SBS 연기대상’에서 대상을 거머쥐기도 했다. 당시 이제훈은 “시즌2를 할 수 있다는 것만으로도 너무나 감사하고 영광스럽다”라는 소감을 전했다.시즌3 역시 매회 화제를 모으며 자체 최고 시청률을 경신하고 있는 만큼, 이제훈이 올 연말 ‘2025 SBS 연기대상’에서 또다시 대상 트로피를 품에 안을 수 있을지 관심이 쏠린다.‘모범택시3’는 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분에 방영된다.한편 이제훈이 주연으로 참여하며 기대를 모았던 또 다른 시즌제 드라마 ‘두번째 시그널’은 최근 주연 배우 조진웅의 논란과 은퇴 선언으로 방영 여부가 불투명해진 상황이다.앞서 지난 5일 디스패치는 조진웅이 고교 시절 절도 등에 연루돼 소년보호처분을 받고 소년원 생활을 했다고 보도했고, 소속사는 “성폭행 관련 행위와는 무관하다”면서도 “미성년 시절 잘못한 행동이 있었던 것은 사실”이라고 밝혔다.이후 하루 만인 6일 조진웅은 배우 생활 은퇴를 선언했다.‘두번째 시그널’은 2016년 최고 시청률 15%를 기록한 tvN 드라마 ‘시그널’의 후속작으로 김은희 작가와 김혜수, 이제훈 등 원년 멤버가 그대로 참여해 촬영까지 모두 마친 상태다. 내년 상반기 최대 기대작으로 꼽혀왔으나 조진웅 논란으로 인해 편성이 불투명해졌다.유승하 인턴기자