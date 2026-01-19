2회 만에 시청률 7.2% ‘껑충’…초반 흥행 신호 켠 ‘이 드라마’

배우 박신혜의 8년 만의 tvN 복귀작 ‘언더커버 미쓰홍’이 방송 단 2회 만에 시청률 5.7%를 돌파하며 주말 안방극장의 새로운 강자로 떠올랐다.19일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’ 2회는 5.7%의 시청률을 기록했다. 이는 첫 방송이 기록한 3.5%보다 2.2%포인트 상승한 수치로, 분당 최고 시청률은 7.2%까지 치솟으며 뜨거운 화제성을 입증했다.‘언더커버 미쓰홍’은 1990년대 세기말 여의도를 배경으로 한 레트로 오피스 코미디다. 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금 흐름을 포착한 증권사에 20살 말단 사원 홍장미로 위장 취업하며 벌어지는 이야기를 다룬다.2회 방송에서는 홍금보의 위장 취업 첫 출근기가 그려졌다. 홍금보는 툭하면 ‘미쓰 홍’으로 불리는 등 상사들의 하대를 겪었으나 이에 순순히 굴복하지는 않았다. 특히 비서로서 탄탄한 경력을 지닌 룸메이트 고복희(하윤경 분)가 학력과 출신을 이유로 대졸 비서들에게 무시당하자 육탄전까지 불사했다.방송 말미에는 회사에 새로 부임한 사장의 정체가 드러나며 긴장감을 끌어올렸다. 신임 사장은 다름 아닌 홍금보의 옛 연인 신정우(고경표 분)였다. 홍금보는 자칫하면 정체가 들통날 수 있는 위기 상황에 놓였고, 작전에 적신호가 켜지며 시청자들의 이목을 집중시켰다.‘언더커버 미쓰홍’은 박신혜가 드라마 ‘알함브라의 궁전’ 이후 8년 만에 tvN으로 복귀하는 작품이라는 점에서 방영 전부터 기대를 모았다. 박신혜는 극 중 냉철한 감독관과 천방지축 신입사원을 오가는 ‘원맨쇼’에 가까운 활약을 펼치며 극을 이끌고 있다.박신혜는 앞서 열린 제작발표회에서 20대 연기에 대한 고충을 토로하기도 했다. 그는 “어릴 때 데뷔해 시청자들이 나의 실제 20대 모습을 기억하고 계셔서 부담이 컸다”며 “세월은 어쩔 수 없기에 패션과 헤어스타일로 ‘우기기’ 전략을 택했다”라고 밝혀 웃음을 자아냈다.이어 “저를 많이 내려놓은 작품”이라며 “몸과 마음을 아낌없이 쓴 현장이었다”고 덧붙였다.세기말 향수를 자극하는 연출과 박신혜의 몸을 사리지 않는 투혼이 빛을 발하고 있는 가운데, 본격적인 잠입 수사가 시작된 ‘언더커버 미쓰홍’의 흥행이 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다.‘언더커버 미쓰홍’은 매주 토요일과 일요일 오후 9시 10분 방송된다.유승하 인턴기자