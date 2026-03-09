“손톱 때문에” 목숨 잃을 뻔한 20대女…병원에 네일 아티스트 긴급 출동

중국 20대女, ‘젤 네일’ 때문에 산소포화도 측정 못해

네일 아티스트가 제거 후 수술 성공

중국의 20대 여성이 급성 심장마비로 병원에 이송됐으나 화려하게 장식한 ‘젤 네일’ 때문에 적절한 응급 처치를 받지 못할 뻔한 사건이 발생했다. SCMP 캡처(본인 제공)

병원 측은 급히 전문 네일 아티스트를 호출했고, 전문 도구를 동원해 네일을 제거한 끝에야 산소 포화도를 측정하고 A씨의 생명을 구할 수 있었다. SCMP 캡처(본인 제공)

중국의 20대 여성이 급성 심장마비로 병원에 이송됐으나 화려하게 장식한 ‘젤 네일’ 때문에 적절한 응급 처치를 받지 못할 뻔한 사건이 발생했다.지난 5일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 2월 5일 중국 후난성 출신 여성 A(28)씨는 갑작스러운 심장마비를 일으켜 후난성 인민병원 응급실로 긴급 이송됐다.의료진은 즉시 구조 작업에 착수했으나 예상치 못한 난관에 부딪혔다.환자의 혈중 산소 포화도를 측정하기 위해 손가락 끝에 ‘펄스 옥시미터(맥박 산소 측정기)’를 장착하려 했지만, A씨가 붙인 길고 두꺼운 인조 손톱 때문에 장비가 제대로 작동하지 않은 것이다.산소 측정기는 손가락에 적외선을 투과시켜 헤모글로빈의 빛 흡수량을 측정하는 원리로 작동한다. 그러나 A씨의 젤 네일이 적외선 통과를 차단하면서 정확한 데이터 산출이 불가능해졌다.의료진이 직접 네일을 제거하려 시도했으나 손톱이 워낙 단단히 붙어 있어 실패했다.결국 병원 측은 급히 전문 네일 아티스트를 호출했고, 전문 도구를 동원해 네일을 제거한 끝에야 산소 포화도를 측정하고 A씨의 생명을 구할 수 있었다.현지 의료진은 이 같은 사례가 드물지 않다고 경고한다.저장대학교 의과대학 부속 제2병원 응급의학과 류샤오 박사는 “과거에도 젤 네일 때문에 혈중 산소 농도를 측정하지 못해 애를 먹었던 20대 혼수상태 환자가 있었다”고 밝혔다.당시 의료진은 손가락 대신 귓불에 측정기를 부착하는 방식으로 문제를 해결하기도 했다.의료계에서는 이 같은 이유로 수술을 앞둔 환자에게 매니큐어나 젤 네일을 하지 말 것을 권고하고 있다. 손가락 색 변화나 혈액순환 상태를 확인하기 어렵고, 산소포화도 측정 장비 사용에도 방해가 될 수 있기 때문이다.의료기기 업체 관계자는 “두꺼운 젤 네일뿐 아니라 짙은 색 매니큐어도 빛을 강하게 흡수하거나 반사해 측정 정확도를 떨어뜨릴 수 있다”고 말했다.전문가들은 네일아트를 즐기더라도 만약의 사태를 대비해 최소한 손가락 하나는 비워두는 지혜가 필요하다고 조언했다.이보희 기자