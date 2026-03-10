개그우먼 이성미, 촬영 중 암 발견…수술 전 유서 작성

코미디언 이성미가 유방암 투병 당시 유서까지 작성한 일화를 털어놨다.이성미는 9일 방송된 tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’에 출연해 과거 방송 촬영 도중 유방암 진단을 받은 사연을 전했다.방송에서 이성미는 “방송하다 어느 날 날 두고 회의를 하더라”라며 “‘왜 나 때문에 회의를 하지?’ 했는데, 정기검진만 해주기로 했었는데 암이 발견되니까 조직 검사를 해줘야 하나 회의를 한 거였다”고 말했다.이어 “암이라고 하니 죽음으로 (생각이) 연결되더라”라며 “당시 우리 막내가 12살 때였다. 우리 엄마가 나 12살 때 돌아가셨기 때문에 암으로 죽는 엄마가 어떤지 아니까 애한테 말을 못 하겠더라”라고 당시를 회상했다.그러면서 “애들에게 입이 안 떨어지더라. 병원 가기 전날 들어가서 마취하면 못 깨어날 수도 있다는 생각을 했다”며 “그래서 편지를 썼다. 유서 같은 거”라고 전했다.이성미는 다행히 수술을 무사히 마쳤고, 미리 써놨던 편지는 찢어버렸다고 한다. 그는 “둘째 편지에 통장 계좌번호, 비밀번호를 써 놨다”며 “숫자가 안 보이게 찢었다. 속이 시원하더라”라고 했다.그러면서 “눈 뜨니까 싹 달라지더라”라며 “‘한번 살아보자’ 했다”고 말했다.이성미는 지난 2013년 유방암 초기 진단을 받고 수술과 치료를 거쳐 2018년 완치 판정을 받았다.그는 이날 유방암을 투병 중인 친구이자 후배 방송인 박미선을 언급하며 안타까운 심정을 토로하기도 했다.이성미는 “내가 아픈 거 하고 후배가 아픈 거는 또 다르다”며 “내가 아픈 건 내가 견디고 이기면 되는데, 후배가 아픈 건 해줄 수 있는 게 없다. 말로 위안한다고 잘못하면 상처가 된다”고 전했다.또 “더 잘해주고 싶은데 그 사람이 불편하면 안 된다. 사람들의 위로가 어떨 때는 불편하다”고 덧붙였다.그는 자신의 투병 생활을 떠올리며 “다들 그렇게 즙을 가져다주더라. 즙이 (종류가) 많은 줄 알았지만 그렇게 많은 줄은 몰랐다. 그거 먹다 죽겠더라”라며 “아픈 사람에게는 말이 필요 없는 것 같다. 툭 쳐주고 파이팅하는 게 낫다”고 덧붙였다.온라인뉴스부