“예능은 사절”이라던 신화 김동완, 열흘 만에 해명…“건방진 말이었다”

신화 김동완. 개인 인스타그램 캡처

신화 김동완. 스레드(Threads) 캡처

그룹 신화의 김동완(45)이 예능 프로그램 출연을 거부한다고 밝힌 자신의 소셜미디어(SNS) 게시글에 대해 “방법이 잘못됐던 것 같다”고 해명했다.지난 14일 김동완은 스레드(Threads)에 ‘내가 예능 출연 거부 의사를 밝힌 이유는’이라는 제목의 글을 통해 이같이 밝혔다.앞서 4일 김동완은 SNS를 통해 “예능 섭외 좀 그만 들어왔으면 좋겠다. 나는 웃길 자신도 없고, 진짜 이야기를 대중 앞에서 꺼내고 싶지도 않다”고 밝힌 바 있다.이날 게시글에서 김동완은 자신의 예능 출연 거부 선언에 대한 다양한 반응이 쏟아졌다면서도, “전 그거라도 나가고 싶어요”라는 한 후배의 반응이 기억 속에 남는다고 전했다.그는 “처음엔 그게 맞다. 일단 자신을 보이고 뭐든 해야 한다. 편법이나 요행만 아니라면 누군가는 (그 모습을) 보고 있다”며 “아무것도 안 하고 자신이 꿈꾸는 것만 하겠다는 생각은 결코 이뤄지지 않는다”고 했다.그러면서 “내가 ‘예능 섭외가 싫다’고 말한 이유는 ‘안락’하기 때문”이라고 말했다.김동완은 예능 프로그램에 대해 “했던 얘기들을 또 하고 시답잖은 재주를 부르면 꽤 괜찮은 돈을 받게 된다. 나도 모르는 새 안주하게 되는 것”이라고 생각을 밝혔다.또 “그러다가 본업과 멀어지는 순간, 내가 어떻게 본업을 했는지도 잊게 된다. 가수나 연기를 꿈꾸고 그 자리에 겨우 들어선 사람에게는 정말 무서운 일”이라고 덧붙였다.김동완은 코로나19 백신을 접종받지 않아 팬데믹 시기 각종 출연 제안을 놓쳤다고 토로했다.이어 그는 “겨우겨우 드라마로 (복귀한 뒤) ‘아, 다시 연예인이 된 것 같다’고 생각한 순간 안락한 제안들이 많이 들어왔다”면서도 “난 1인 소속사라 스스로 결정할 시기가 됐다고 생각했다”며 예능 제안을 거절한 배경을 설명했다.그러면서도 김동완은 앞서 자신의 ‘예능 거부 선언’을 두고 “방법이 잘못됐던 것 같다”며 “어떻게든 방송을 타려는 사람들이 줄지어 있는데, 이런 건방진 소리라니”라고 적었다.끝으로 그는 “나야 늘 보고 싶은 대로만 보는 (대중의) 시선 속에서 익숙하게 살아왔지만, 연기와 가수를 꿈꾸는 친구들이 오해하지 말아줬으면 한다”고 당부했다.1998년 그룹 신화의 멤버로 데뷔한 김동완은 2007년부터 솔로 가수 활동을 시작했다. 특히 드라마, 영화, 뮤지컬 등에서 연기도 병행하며 만능 엔터테이너로서의 입지를 굳혀 왔다.정회하 인턴기자