logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

입력 2025 11 25 07:38 수정 2025 11 25 07:38
기사 소리로 듣기
다시듣기
김동욱·스텔라 김 부부의 2023년 2월 결혼식 모습. 인스타그램 캡처
김동욱·스텔라 김 부부의 2023년 2월 결혼식 모습. 인스타그램 캡처


배우 김동욱(42)과 스텔라 김(35) 부부가 내년에 부모가 된다.

김동욱의 소속사 스튜디오 유후 측은 24일 김동욱·스텔라 김 부부의 임신 사실을 밝히며 “내년 초 출산 예정”이라고 전했다.

이에 따라 이들 부부는 2023년 2월 결혼식을 올린 지 약 2년 만에 2세를 갖게 된다.

스텔라 김은 SM엔터테인먼트 연습생 출신으로, 특히 2007년 소녀시대 데뷔조에 포함됐던 것으로 유명하다. 재미교포인 그는 하지만 당시 부모의 반대로 미국으로 돌아간 것으로 알려졌다. 이후 뉴욕대에 진학한 뒤 글로벌 화장품 브랜드 마케터 겸 작가로 활동한 근황이 전해지다가 김동욱의 아내로 밝혀지며 화제를 모은 바 있다.

김동욱은 2004년 데뷔한 이후 드라마 ‘커피 프린스 1호점’, ‘손 더 게스트’, 영화 ‘신과 함께’ 시리즈 등 다수의 작품에서 열연했다. 다음달 영화 ‘윗집 사람들’ 개봉을 앞두고 있다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    thumbnail - 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”

    thumbnail - 명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”

  3. 재혼 한 달 만에… 은지원 “저는 묶었어요” 뜻밖의 고백

    thumbnail - 재혼 한 달 만에… 은지원 “저는 묶었어요” 뜻밖의 고백

  4. ‘암투병’ 박미선, 검정 모자 쓰고…“이젠 정말 끝자락”

    thumbnail - ‘암투병’ 박미선, 검정 모자 쓰고…“이젠 정말 끝자락”

  5. “수건 감쌌는데 표정이”…마라톤 女 결승선 논란에 감독 해명

    thumbnail - “수건 감쌌는데 표정이”…마라톤 女 결승선 논란에 감독 해명

  6. 배우 이순재 별세… 한국 방송 역사 함께한 ‘최고령 현역’

    thumbnail - 배우 이순재 별세… 한국 방송 역사 함께한 ‘최고령 현역’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved