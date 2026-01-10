logo
‘10억 모금’ 션♥정혜영, 4남매와 봉사

입력 2026 01 10 17:45 수정 2026 01 10 17:45
MBC 제공
MBC 제공


션이 70㎏ 연탄을 지게에 짊어지고 언덕 위 꼭대기 집까지 오른다.

10일 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 380회에서 션＆hearts;정혜영 부부와 4남매까지, 온 가족이 ‘연탄 산타’로 변신한 184번째 ‘대한민국 1도 올리기’ 프로젝트가 방송된다.

지난 2014년부터 연탄 봉사를 시작해 지금껏 단 한 번도 멈추지 않았던 션. 그간 션의 진심에 응답해 함께 땀 흘린 연탄 봉사자 수만 해도 송은이, 양세형, 유병재, 김숙, 박보검, 산다라박 등의 셀럽을 포함해 무려 1만 명 이상이며, 그가 모은 기부금은 10억 원에 달한다. 단순한 일회성 행사를 넘어 긴 세월 동안 묵묵히 소외된 이웃의 곁을 지켜온 그의 뚝심에 스튜디오의 참견인들도 감탄한다.

크리스마스이브를 맞아 ‘연탄 산타’가 된 이번 봉사는 아내 정혜영과 네 자녀가 모두 함께해 의미를 더한다. 특히 션은 연탄 차조차 진입이 불가능한 것은 물론, 봉사자들조차 엄두를 못 내는 언덕 위 꼭대기 집 배달을 자처해 눈길을 끈다. 그럼에도 한 번에 개당 3.65㎏에 달하는 연탄 19개, 즉 성인 한 명의 무게와 맞먹는 약 70㎏을 지게에 짊어지고 양손으로 들어 가파른 경사를 직진한다고.

숨이 턱 끝까지 차오르는 상황에서도 이웃에게 온기를 전하기 위해 묵묵히 언덕을 오르는 션의 초인적인 에너지는 보는 이들의 숨을 멎게 할 정도. 아빠의 뒤를 따라 연탄 나르기에 나선 아이들과 아내 정혜영의 헌신까지 더해지며, 크리스마스이브에 펼쳐진 이들의 ‘대한민국 1도 올리기’는 한파가 몰아친 안방극장을 잊지 못할 뜨거운 온도로 감싸줄 전망이다. 또한 션은 ‘전참시’ 출연 후 기부 문의가 10배 이상 쇄도했음을 밝혀 진정한 ‘션한 영향력’을 보였단 후문이다.

뉴스1
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
